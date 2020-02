En medio de los incidentes no pasaron inadvertidos los cánticos contra el técnico albo. “Ohh, Salas ya se va…” se escuchó fuerte ayer en el Monumental hasta antes de la suspensión, mientras los hinchas expresaban su descontento ante las cámaras a la salida del recinto.

El DT prefirió enfocarse en el bochornoso episodio de los fuegos artificiales en la conferencia de prensa. “Estoy muy dolido por lo que pasa, muy apesadumbrado por esta situación. Son situaciones que uno nunca ha vivido y espera nunca más vivir. Así no se puede seguir jugando fútbol. ¿Qué vamos a esperar, qué salgamos con una persona muerta de una cancha de fútbol?… Me encanta mi profesión, me encanta el fútbol, pero así no, a costa de cualquier precio, no”, comentó el entrenador de Colo Colo.

“Hay que tomar cartas en el asunto. El fútbol no se juega a cualquier precio. Los futbolistas no pueden brindar el espectáculo que corresponde y que se merece la gente”, complementó.

QUERELLA

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, lamentó también los incidentes. “Vamos a presentar una querella contra los responsables de los daños que se hicieron y a todos los que podamos identificar vamos a aplicar la mayor sanción posible, para que no vuelvan al estadio. No los queremos aquí, no es lugar para manifestar sus inquietudes. Y menos con la violencia que utilizaron”, expresó el personero.

“Ya hemos pedido explicación completa a todo lo que fue el protocolo de seguridad. Tenemos entendido que hubo una presión de un grupo grande de gente que se descontroló, y trajeron esta pirotecnia que afectó el espectáculo. Tenemos que esperar el informe final, pero evidentemente fallaron los controles, es nuestra responsabilidad”, reconoció.

Pese a afirmar que no están en condiciones de exigir nada, expresó el deseo del club para que se termine el partido y se jueguen los 20 minutos que faltaron por disputar. “Queremos que se termine, porque el fútbol tiene que volver a la normalidad. No sabemos por qué el fútbol está pagando los pecados de la explosión social”, finalizó.

HABLA PAREDES

En tanto, el capitán Esteban Paredes, quien no jugó por lesión, dijo que “es inaceptable que nuestra misma gente perjudique a un compañero de nosotros. No sé qué irá a pasar, si va a haber sanciones o no, pero esto se veía venir. Hay gente que tiene que preocuparse de la seguridad en los estadios”.

“Uno espera que los hinchas se porten bien. Vengan a disfrutar el fútbol, a cantar, pero nos encontramos con situaciones como estas y nos afecta”, añadió el ariete albo.