Falleció Dan Mazzulla, basquetbolista norteamericano campeón con Sokol en los ‘80

El pasado miércoles dejó de existir en Rhode Island, Estados Unidos, el destacado ex basquetbolista norteamericano Dan Mazzulla, quien a comienzos de la década del ‘80 defendió con éxito los colores de Sokol.

Recordado por su calidad sobre el rectángulo y por marcar un período imborrable en la memoria de los aficionados del cuadro croata, la muerte sorprendió a Mazzulla radicado en su país y luchando contra un tumor cerebral. Precisamente la familia tiene una fundación que recauda dinero para la investigación del cáncer.

“Triste noticia para transmitir en los deportes de Rhode Island el miércoles por la noche: Dan Mazzulla falleció”, reza una información procedente del estado norteamericano.

La nota detalla que era “un miembro querido de la comunidad de Johnston y se desempeñó como director de parques y recreación”. Asimismo, resalta que trabajó como entrenador de “muchachos y muchachas durante mucho tiempo para los Phanters en Johnston High School”.

GRAN REFUERZO

Lorenzo Marusic, entonces presidente de la rama de básquetbol del club croata, recuerda que gestionó el arribo de Mazzulla como refuerzo en marzo de 1981 junto al también “americano” Gregory Pritchett, ambos procedentes de Unión Española.

“Llegaron a la Unión el ’80 y al año siguiente los trajimos a Sokol. El entrenador nuestro era (Antonio) ‘Toto’ Ríspoli. Ese año fuimos campeones del Apertura y el Oficial y salimos vicecampeones del Malta Morenita que se jugó en Santiago en el estadio Chile, un cuadrangular en el que participaron Malta Morenita de Osorno, Vulco, Sportiva Italiana de Valparaíso y Sokol”, recuerda Marusic.

“Nosotros ganamos el primer partido a Malta Morenita, el segundo también a Vulco, perdimos por un punto con Sportiva Italiana y salimos vicecampeones”, complementa.

“EXTRAORDINARIO”

Define a Mazzulla como “un pívot extraordinario y fuerte”, enfatizando que “Pritchett ‘se hizo la América’ con él, además que era un tremendo equipo” que tenía como base a Néstor Miranda, Mauricio Kusanovic, Carlos Simeone y los refuerzos estadounidenses.

Marusic no duda en calificar al fallecido ex basquetbolista como “una muy buen persona -hoy tendría 60-62 años- casado con chilena en esa época. Le gustó Punta Arenas y un hecho que refleja su calidad como persona es que junto a Pritchett me pidieron entregar algo de lo que sabían. Así, tuvieron una escuela de básquetbol en el Don Bosco, a donde iban todas las mañanas de lunes a viernes a enseñar lo que sabían”.

Ambos defendieron con éxito a Sokol durante un año y medio para luego emigrar, dejando un recuerdo imborrable de talento deportivo y calidad humana.

“PATO” MLADINIC

El retirado árbitro de básquetbol Patricio Mladinic también recuerda a Mazzulla. “Hoy debería haber tenido unos 66 años. Era un jugador fuerte, de estatura 1,88 más o menos”, comenta.

Lo encasilla como “un alero muy rápido, de una entrada fulminante y que explotaba muy bien los pases largos del rebote defensivo de Sokol. Jugaba por afuera porque Mauricio Kusanovic estaba bajo la tabla”.

En cuanto a la relación árbitro-jugador, “Pato” sostiene que “en general los ‘americanos’ son muy correctos porque allá los castigan, los multan cuando incurren en indisciplina, entonces Mazzulla entraba en esa línea y nunca dio problemas”.

RISPOLI LO DIRIGIO

Antonio Ríspoli fue su entrenador en Sokol y también guarda un grato recuerdo. “Como jugador era espectacular, esos dos norteamericanos (junto a Pritchett) fueron la excepción de lo que venía en esa época a Chile”, resalta.

“Convivimos harto con él. Con los dos conversamos harto, muchas veces los acompañé al Don Bosco, donde enseñaban básquetbol durante las mañanas y los ‘cabros’ estaban encantados con ellos”.

Ríspoli agrega que en el torneo Malta Morenita “Mazzulla jugaba de alero alto junto con (Carlos) Simeone; Jimmy Grazziano abajo, Pritchett de conductor y le ayudaba Carlos Palacios, pero a nivel local a nosotros nos servía como pívot”.

Define al fallecido ex basquetbolista como “una gran persona, se cuidaba, era muy educado y con Pritchett motivaban muchos a los otros chicos que jugaban con ellos en el equipo”.

Al cierre, “Toto” Ríspoli cuenta que, después de su exitoso paso por el elenco croata, Mazzulla “se fue a Santiago, donde estuvo como siete u ocho meses y de ahí viajó con su señora a Estados Unidos, mientras que Pritchett partió a jugar a la Serie ‘A’ del básquetbol italiano”.