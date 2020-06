Falleció Marlene Ahrens, la única chilena que ha logrado medalla olímpica

A los 86 años falleció la histórica deportista nacional Marlene Ahrens, medalla de plata en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956.

La ex atleta, única mujer chilena que ha ganado una presea olímpica, murió pasadas las 10 de la noche del miércoles debido a una insuficiencia cardíaca.

Ahrens fue por décadas la atleta más destacada del país, logrando igualmente preseas doradas en los Sudamericanos de Santiago 1956, Montevideo 1958, Lima 1961 y Cali 1963; en los Panamericanos de Chicago 1959 y Sao Paulo 1963; y en el Iberoamericano de Madrid 1962.

En Melbourne, además de colgarse la medalla de plata olímpica, fue abanderada y también la única mujer de la delegación nacional.

TENIS Y EQUITACION

Luego de una impecable carrera, dejó de lado el atletismo a los 32 años y decidió dedicarse al tenis, ganando el Torneo de Chile en dobles mixtos en 1967 junto a Omar Pabst.

En 1979 comenzó a incursionar en la equitación, deporte que, según sus cercanos, era su gran pasión. En esa disciplina tuvo un gran rendimiento y fue campeona del país en adiestramiento ecuestre e integró la delegación de Chile de equitación en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, Argentina (1995).

De hecho, tanta era su pasión que hasta después de cumplir 80 años se le veía entrenando diariamente sus caballos en el Club de Polo y Equitación San Cristóbal, Vitacura, a pocas cuadras de su casa.

Ahrens estuvo casada con Jorge Ebensperger, quien falleció en 2008, y deja dos hijos, cinco nietos y seis bisnietos.

“PROFUNDO PESAR”

El Comité Olímpico de Chile lamentó el deceso “con profundo pesar”, resaltando que “su ejemplo de talento, perseverancia y bondad no será olvidado”.

Por su parte la ministra de Deportes, Cecilia Pérez, sostuvo ayer que “es un día triste y de reflexión para el deporte chileno. Ha fallecido la gloriosa Marlene Ahrens, quien en Melbourne 1956 glorificó a Chile con su medalla de plata en jabalina, ¡Gracias por tanto! Su recuerdo es una inspiración para las mujeres deportistas”.

MEDALLA OLIMPICA

Aquel 28 de noviembre de 1956, la ex atleta chilena, quien tenía en ese momento 23 años, brilló en el lanzamiento de jabalina alcanzando una marca de 50,38 metros, resultado que le permitió finalizar segunda detrás de la soviética Inese Jaunzeme, ganadora de la medalla de oro.

Hasta 2016 eran escasos los registros del día en que consiguió la plata en Melbourne pero ese año, través de YouTube, el canal Ruta Flashback -citando a Olympic- dio a conocer un video donde se aprecia a la atleta nacional realizando el lanzamiento que le valió la medalla de plata en la cita australiana.

UNICA CHILENA

Nacida en Concepción el 27 de julio de 1933, el logro de Ahrens en Melbourne adquiere especial relevancia sI consideramos que desde 1928 hasta hoy Chile ha obtenido apenas 13 medallas olímpicas. Y ella ha sido la única mujer en alcanzar tal sitial de privilegio.

Llegó al deporte por medio de la gimnasia, aunque con los años descubrió su enorme capacidad para lanzar la jabalina. De hecho su habilidad fue tanta que necesitó apenas unas pocas semanas de entrenamiento para conseguir el quinto lugar en un Sudamericano y ya en la Navidad de 1955, a menos de un año del que sería su mayor logro deportivo, le regalaron su primera jabalina. Un obsequio de su marido y su padre.

La deportista de 1,75 metros de estatura, en pleno auge de su carrera, decidió dejar la jabalina. “Paré en seco a un dirigente por lo que hoy sería catalogado como acoso sexual. Fui a hablar con el presidente del Comité Olímpico para estampar mi reclamo, pero pidieron que me callara, porque si hacía pública la denuncia sería muy grave para el olimpismo, ya que dos atletas más habían sido molestadas por esta persona. Eso me costó no ir a Tokio, que me suspendieran y me prohibieran apelar”, explicaría más tarde.

El 28 de noviembre de 2016, a 60 años de la medalla conseguida en Melbourne, Ahrens fue distinguida por el Ministerio del Deporte.