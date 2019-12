Federación le tiró la pelota a la ANFP para que decida última plaza a la Copa Libertadores

La Federación de Fútbol de Chile no logró llegar a una resolución respecto al cupo “Chile 4” para la fase previa de la Copa Libertadores 2020 y, en definitiva, será el directorio de la ANFP el que deberá resolver el tema durante la jornada de hoy.

“La decisión no se tomó ni se va a tomar dentro del seno de la Federación por disposición de Anfa”, partió explicando ayer el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno.

OPCIONES

Recordemos que las opciones eran inicialmente cuatro, partiendo por un partido de definición entre Universidad de Chile y Unión Española en su calidad de semifinalistas de Copa Chile que no tienen plaza copera en el bolsillo (a diferencia de la UC y Colo Colo).

Por su parte, el cuadro hispano interpreta el artículo 80 y reclama el cupo por su mejor ubicación respecto a los azules en la tabla del Campeonato Nacional (9º/15º), excluyendo a La Calera porque quedó eliminada tempranamente en Copa Chile.

A su vez, los “cementeros” entienden el mismo artículo de otra manera y exigen la plaza copera derechamente por su mejor ubicación en el Torneo Nacional (4º).

Finalmente, la “U” quiere el cupo argumentando que, entre los mencionados, es el club con mejor campaña en la Copa Chile, el torneo que en estricto rigor otorga el pasaje copero.

NEGATIVA DE

LA CONMEBOL

En su calidad de organizadora de la Copa Chile, la Federación debía definir el tema y su postura era jugar el partido de definición entre Unión y la “U” en enero próximo, pero para ello necesitaba un permiso especial de la Conmebol para entregar el nombre del equipo clasificado fuera del plazo original. Sin embargo, recibió un portazo de la rectora del fútbol sudamericano.

Frente a esto, se le pidió a la ANFP que tome la decisión del caso “por secretaría”. Así lo explicó Moreno: “Al no poder disputarse el partido en términos deportivos y tras un exhaustivo análisis de las bases de la Copa Chile, la Federación determinó que no es aplicable el artículo 80 porque no se ha podido definir la figura del campeón y vicecampeón. Por ello Anfa entiende que al no poder aplicar las bases, la resolución final le corresponde a nuestro directorio”.

RESOLUCION

De esta forma, el directorio de la ANFP se reunirá hoy. “Esta situación debe ser resuelta a la brevedad. Debemos comunicarlo a Conmebol a más tardar el lunes 16 porque el sorteo es el 17”, apuntó Moreno.

“La postura la comunicaremos con todos los antecedentes a la mano y con todos los informes solicitados a nuestros asesores especialistas en la materia, para poder resolver este tema aplicando criterios de justicia deportiva”, expresó.

Respecto a la postura que asumirán para tomar la decisión, apuntó que “los equipos nos han hecho llegar todos sus informes jurídicos por vías formales. Ya están todos los antecedentes para resolver este cupo. La idea es aplicar factores de justicia deportiva y de consideración de las campañas realizadas por los clubes este 2019”.

Consignar que el mencionado artículo 80 de las bases de Copa Chile estipula que, en caso de que el campeón y el vicecampeón ya se encuentren instalados en la Libertadores (lo que de antemano descarta a la UC y Colo Colo, dos de los semifinalistas del inconcluso torneo copero local), la plaza “Chile 4” será para el mejor ubicado en la tabla del Campeonato Nacional y que no haya accedido aún a la Libertadores.