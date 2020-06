Federer anuncia que no jugará hasta 2021

Roger Federer (4° ATP) se despide de la temporada 2020. El suizo se sometió a una cirugía en la rodilla derecha en febrero de 2020, sin embargo, como su rehabilitación no ha sido la esperada, tuvo que volver al quirófano con el objetivo de retornar en óptimas condiciones para la temporada 2021.

El ex número uno del mundo, quien cumplirá 39 años en agosto, explicó su decisión a través de las redes sociales. “Hace unas pocas semanas sufrí un revés durante mi rehabilitación inicial y he debido someterme a una rápida artroscopía adicional en mi rodilla derecha. Al igual que hice antes de la temporada 2017, he planeado tomarme el tiempo necesario para estar preparado al 100% y jugar al más alto nivel. Echaré de menos a los fans y al circuito, pero tengo ganas de verlos a todos cuando regrese al inicio de la temporada 2021”, publicó Federer en su cuenta de Twitter.

En el pasado Abierto de Australia, el tenista helvético acusó molestias luego ser derrotado por Novak Djokovic (1°) en las semifinales. Y tras un partido de exhibición con Rafael Nadal (2°) en Sudáfrica, el ganador de 20 Grand Slam decidió volver a entrar al quirófano. Ahora, nuevamente se trata de la misma rodilla. ¿Podrá volver al mismo nivel en 2021 cuando cumpla 40 años?.