Felipe Horta y su fuerte experiencia con el Covid-19: “Te deja tirado como un perro herido”

El productor general del Rally Mobil, Felipe Horta (foto), contó la fuerte experiencia que vivió tras convivir con el coronavirus, luego que arrojara positivo en un examen a mediados de marzo tras retornar desde Brasil.

En diálogo con el medio Carburando y que fue reproducido por el diario argentino Olé, Horta relató que tuvo síntomas de fiebre el 13 de marzo días después de su regreso desde Río de Janeiro, por lo que tomó paracetamol y entró en cuarentena.

“Al quinto día, el examen de Covid-19 dio positivo y dos días después ya me tuve que ir a la clínica. Fue todo muy rápido, en poco tiempo tuve mucha temperatura, dolor de cuerpo y estaba incómodo”, detalló.

NEUMONIA

Luego se internó en un centro médico, por 11 días, tres de ellos muy críticos, con una neumonía: “Con el tratamiento antiviral pude recuperarme. Cuando hicieron efecto las drogas, comencé a usar menos oxígeno y fui saliendo adelante”.

“Yo llegué manejando mi auto al hospital y cuando estaba ahí pensé que lo que tenía era algo menor. Sentía el pecho apretado, me dolía la espalda y sentía una cierta dificultad para respirar. Arribé como a la una de la tarde y mientras hacían todos los exámenes estaba cada vez peor”, continuó.

“MUY COMPLICADO”

“Ya en la Uci, tenía la sensación de angustia y desesperación porque no podía respirar, mucha fiebre, dolor de huesos, malestar, náuseas, indigestión… El coronavirus te deja tirado como un perro herido”, alertó el productor del Rally Mobil.

“Como soy religioso, me encomendé a Dios pidiendo que no me fuera de este mundo porque hay muchas cosas pendientes y también está la familia… Entras en un cuadro que es como si estuvieras subiendo el Everest y te faltara el oxígeno. Es algo muy complicado”, siguió.

Los médicos le dijeron que su recuperación duraría entre seis y ocho semanas. “Salí caminando de la clínica, pero muy golpeado. Pensaba que en seis días iba a estar al cien por ciento, pero cuando pasó más de ese tiempo y tuve de nuevo tos, sentía otra vez el pecho apretado, realmente me asusté mucho y me di cuenta que era más serio de la que tenía en mente”, finalizó.

Consignar que el Rally Mobil suspendió hasta nuevo aviso el inicio de la temporada que estaba proyectado para abril.