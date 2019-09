Fifa rechaza dudas sobre votación

La Fifa lamentó la publicación de informaciones que cuestionan la integridad de la votación de los premios The Best y aseguró que todos los votos fueron remitidos de acuerdo a las reglas y los plazos establecidos para ello, por lo que “no hay dudas sobre la autenticidad del resultado”.

“Estas informaciones son injustas y engañosas. El procedimiento de voto para cada uno de los premios se supervisa y monitoriza por un observador independiente, en este caso Pricewaterhouse Coopers (PwC) Suiza. Tanto Fifa como el observador pueden demostrar que todos los votos se presentaron de acuerdo a las reglas y dentro de los plazos. Consecuentemente no hay duda en absoluto sobre la autenticidad del resultado”, afirmó la rectora en un comunicado.

No obstante, la Fifa aseguró que “si hay algún caso de mal hacer, incluso aunque no afecte al resultado de la votación, la Fifa investigará y aplicará sanciones donde sea necesario”.

ERROR DE NICARAGUA

La reacción del organismo se produjo horas después de que la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) asumiera su error al notificar la votación a la Fifa, ya que fue el lateral Manuel Rosas y no el capitán de la selección de Nicaragua, el delantero Juan Barrera, quien votó por Messi al premio The Best.

La entidad asumió su error al notificar a la Fifa que los votos correspondían a Barrera y no a Rosas, un mexicano nacionalizado nicaragüense que es otro de los capitanes de esa selección.

Sobre las otras dos acusaciones hechas por Sudán y Egipto respecto a supuestas irregularidades en las votaciones, la Fifa no se pronunció.