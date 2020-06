Fórmula Uno confirma todo su calendario europeo

Es oficial. La Fórmula Uno presentó ayer su calendario europeo completo con las ocho primeras carreras de la temporada, todas en el “Viejo Continente” a puerta cerrada y repitiendo circuitos.

El regreso será en Austria el 5 de julio y el segundo evento en Red Bull Ring se llamará GP de Estiria.

En tanto, la cita repetida de Silverstone será el GP del 70º Aniversario, mientras que el Gran Premio de España fue ratificado para el 16 de agosto en Montmeló, entre las citas más destacadas.

Los equipos viajarán con un dispositivo muy reducido, de 80 miembros por escudería, en un paddock limitado a la mínima expresión y bajos estrictas medidas de seguridad sanitaria.

“En las últimas semanas hemos trabajado sin descanso con nuestros socios, la Fia y los equipos para crear este calendario revisado que nos permita volver a competir de la forma más segura posible. Debo dar las gracias a todos los promotores y patrocinadores por su apoyo y compromiso con la F-1”, comentó Chase Carey, mandamás de la categoría.

PUBLICO

A LA VISTA

En cuanto al acceso de los espectadores explicó: “Esperamos empezar sin aficionados, pero esperamos también que en los próximos meses la situación nos permita que vuelvan apenas sea posible. El regreso de la F-1 será igualmente un impulso para nuestros fans de todo el mundo”.

El plan es alcanzar entre 15 y 18 carreras en la temporada 2020 y la cifra inferior es clave, porque garantizaría que Liberty Media no debe devolver una parte proporcional del pago de derechos televisivos a las plataformas.

La temporada acabará en diciembre en Oriente Medio, con competiciones en Bahrein y Abu Dhabi, pero lo que suceda entre esta gira europea y el fin del curso es aún difícil de predecir.

Originalmente, pretenden llegar a Rusia y Azerbaiyán en septiembre; Asia (Japón y China) en octubre y América (Austin, México y Brasil) en noviembre, pero ya se valora una opción “B” con más carreras en Europa. Incluso se postulan circuitos como Hockenheim o Mugello, al estilo MotoGP, que está cancelando las carreras asiáticas.

SIETE MESES

De esta manera, habrán transcurrido más de siete meses sin Fórmula Uno desde el pasado GP de Abu Dhabi (1 de diciembre de 2019) hasta el GP de Austria que abrirá el calendario 2020 el próximo 5 de julio.

Entre ambos se celebraron los test de pretemporada en Barcelona, que situaron a Mercedes a la vanguardia (Das incluido), Ferrari y Red Bull a la zaga y a la clase media muy comprimida.

Se viajó a Australia para dar inicio a la campaña 2020 en marzo, pero el Gran Premio en Melbourne se suspendió y el “circo” quedó en el limbo.

CALENDARIO

En definitiva, así quedó el calendario europeo confirmado para la primera parte de la temporada 2020:

5 de julio: GP de Austria (Red Bull Ring).

12 de julio: GP de Estiria (Red Bull Ring).

19 de julio: GP de Hungría (Budapest).

2 de agosto: GP de Gran Bretaña (Silverstone).

9 de agosto: GP del 70º Aniversario de la F1 (Silverstone).

16 de agosto: GP de España (Barcelona).

30 de agosto: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps).

6 de septiembre: GP de Italia (Monza).

PROTOCOLO EN

CASO DE COVID-19

Asimismo, se revelaron ayer los protocolos a seguir en caso de que un piloto o miembro de los equipos presente un diagnóstico positivo de Covid-19, lo que no significará la cancelación del GP ni de la temporada.

“La situación ha evolucionado desde Australia. Hemos proporcionado un dispositivo de respuesta rápida para confirmar el diagnóstico, aislar y hacer test a la gente que ha estado en contacto con el caso positivo. Para mí, el Gran Premio no se cancelaría. Es como si me dices que el metro se cierra porque un pasajero ha dado positivo”, comentó el jefe de la comisión médica de la Fia, Gerard Saillant.

Además, del estricto protocolo impuesto por la Fia para retomar el Mundial 2020, los gobiernos de cada país sede podrán sumar medidas adicionales.

¿PARRILLA

INVERTIDA?

Mientras tanto, Chase Carey, el máximo responsable de la F-1, afirmó que los encargados de elaborar los reglamentos seguirán discutiendo cómo se pueden revisar los formatos tradicionales de los fines de semana de carreras.

Reconoció que “los jefes de equipo, la F-1 y la Fia discutieron una propuesta para reemplazar la sesión de clasificación por una carrera de sprint con parrilla invertida (en la que el líder del campeonato comienza en último lugar) para definir el orden de salida de la carrera del domingo”.

“La idea era que esa carrera de sprint con parrilla invertida fuese la segunda de las dos que se disputasen en un mismo circuito dos fines de semanas consecutivos, caso de las dos del Red Bull Ring austríaco y el circuito inglés de Silverstone, para evitar la amenaza de que la segunda carrera se desarrolle de manera similar a la primera”, agregó.

“Sin embargo, el plan no recibió la unanimidad de los equipos y por lo tanto, en la actualidad, no puede ser introducido. Las conversaciones sobre los diferentes formatos continuarán en el futuro, pero no está claro si habrá algún ajuste esta temporada”, explicó.

“SIN TRUCOS”

“Seguiremos buscando ideas, pero queremos asegurarnos de que no sean trucos. Es un gran deporte con una gran historia, grandes héroes, grandes estrellas y pilotos increíblemente talentosos, así que queremos respetar todo hasta cierto punto, aunque queremos asegurarnos de que eso no signifique que no buscaremos formas de hacer algunos cambios”, continuó.

Carey cree que “hasta cierto punto, el hecho de que esta temporada sea única da un poco más de oportunidad de probar algo que no se haría, a menos que fuera una posibilidad real de añadir algo a la carrera”.

“Pero creo que seguiremos hablando. Creo que siempre queremos desafiarnos a nosotros mismos y ver si hay otras cosas que podamos hacer para mejorar el deporte”, finalizó.