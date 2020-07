“Fue una victoria con votos legítimos”

El nuevo mandamás de la ANFP dijo que su victoria fue legítima y que si hay clubes que quieren impugnar el proceso, pueden hacerlo. “Las elecciones se ganaron por votos, no por apreciaciones. Fueron votos legítimos, cada uno tiene la libertad de hacerlo, pero en la cancha se ganó bien, sin ningún tipo de objeción”, aseguró Pablo Milad.

“Fue una victoria legítima en ese sentido y tengo una alegría profunda, pero a la vez tristeza por este tipo de espectáculo que damos por una polarización de grupos extremos”, agregó.

“Varios presidentes de la lista opositora me avisaron que no impugnarán, que ayudarán. El trabajo ya comenzó. Hay que lograr una unidad en el fútbol y espero que la experiencia me ayude en eso. Trabajar en conjunto es necesario, si vamos a otras elecciones lo hacemos, pero hoy debo asumir un triunfo legítimo. Estas pequeñeces impiden avanzar y hacer crecer el fútbol”, complementó.

SOMBRA DE JADUE

Respecto a la sombra de Sergio Jadue que lo ha rondado debido a filtraciones de WhatsApps y correos con el ex presidente de la ANFP, hoy en Estados Unidos como testigo protegido por el escándalo de corrupción de la Fifa, el nuevo timonel del fútbol chileno comentó: “Jadue fue presidente por un periodo y medio, casi seis años. Todos los presidentes tuvimos relación con él, era muy cercano, había estrecha relación de todos, incluso fue reelecto. Todos tuvimos un apoyo a su gestión, era un dirigente que te llamaba para felicitarte, saber cómo era el club. Esa relación con él se estableció por eso y por una cercanía de descendencia árabe, por eso nos llamábamos primos”.

“Me equivoqué en la fecha de la última vez que me comuniqué con él, los WhatsApps fueron míos, pero el correo no lo tengo registrado y no implica nada. Quiero ser rotundo, tengo una historia y de todos los lugares he salido bien, con la frente en alto, sin cuestionamientos a mi honorabilidad”, aclaró, enfatizando que “sacar temas para tratar de difamar y dañar mi imagen para obtener votos es algo bastante bajo… Hace cuatro años que no me comunicó con él, pero sí hay varios que aún mantienen contacto porque tienen una amistad”.

OPERACION RETORNO

En cuanto al retorno del fútbol nacional, Milad dijo que “los protocolos se han cumplido, los equipos están entrenando y esa es la base para el retorno. A mediados de agosto se cumple el tiempo necesario para proteger a los jugadores. A contar del 15 los equipos estarán preparados para iniciar, habrá reuniones, pero esto también va de la mano con la pandemia”.

En la misma línea adelantó que “vamos a tener que modificar las bases para una reestructuración” que asoma necesaria ante el nuevo escenario que tendrá el Campeonato Nacional, con partidos sin público y en una cantidad reducida de estadios.

“Hay que hablar con la ministra del Deporte (Cecilia Pérez). Su idea es una alternativa que se había manejado por las cuarentenas, esto es conversable y analizable. Todo está condicionado por la situación del país. Los protocolos se deben cumplir”, añadió.

RUEDA Y LA “ROJA”

Respecto a la continuidad de Reinaldo Rueda, el nuevo presidente de la ANFP apuntó: “En su momento yo critiqué que no hubo muchas alternativas de técnicos cuando él llegó, pero eso cambia. Ya estamos fijando una reunión con él para este viernes (hoy) hablar de todo. Cuenta con todo nuestro apoyo para seguir trabajando con tranquilidad. Queremos saber cómo lo podemos ayudar y luchar todos juntos por ir al Mundial”.

En cuando a la posibilidad de construir un nuevo complejo deportivo “Juan Pinto Durán” para la Selección, Milad sostuvo que “queremos restaurar, habilitar y darle calidad al recinto, pensar en un proyecto a mediano y largo plazo de crear un recinto acorde para la Selección”.