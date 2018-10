Fuenzalida preocupa en la UC y se confirma que la “U” no contará con Beausejour

El profundo corte en la cabeza que sufrió José Pedro Fuenzalida al chocar con el argentino Jonathan Benítez en el encuentro que el líder Universidad Católica le ganó 1-0 a su escolta Universidad de Concepción, es tema preocupante en las huestes cruzadas de cara al clásico de este sábado al mediodía ante Universidad de Chile en el estadio Nacional.

El intenso sangrado lo obligó a cambiarse tres veces de camiseta en pleno partido con el “Campanil” y los cinco puntos de sutura a los que tuvo que ser sometido tras el encuentro dejan en claro la compleja situación que atraviesa el polifuncional jugador.

De hecho, en la UC temen que se pierda su segundo encuentro en lo que va del Campeonato Nacional (sólo no jugó contra Audax Italiano por suspensión).

CAMINATA

Tanto ayer como el lunes, “Chapa” sólo realizó una caminata suave alrededor de la cancha “Alberto Buccicardi” en San Carlos de Apoquindo. Y aunque se descartó un problema mayor -el jugador no presentó compromiso de conciencia ni vómitos- el dolor como consecuencia del fuerte impacto tiene entre algodones a Fuenzalida, con los médicos redoblando esfuerzo para que no se transforme en sensible baja.

“Con los puntos que le hicieron a ‘Chapa’ nos sobraría hasta para el próximo campeonato”, bromeó ayer el ariete Sebastián Sáez en conferencia de prensa, acotando que “lo que hizo el sábado fue fantástico, igual que lo de Germán (Voboril), quien hizo un esfuerzo de locos en una posición (central) que no era la suya y ahora nos toca perderlo por lesión (desgarro miofascial del cuádriceps derecho)”.

OTRAS DUDAS

La urgencia por recuperar a Fuenzalida se suma a las dudas respecto al central Branco Ampuero y el volante Diego Rojas, quienes se perdieron el choque contra los penquistas por una periostitis tibial y un desgarro de cuádriceps, respectivamente. Ambos tampoco han podido entrenar con normalidad en lo que va de semana.

Mientras tanto, continúa descartado el mediocampista César Fuentes (esguince medial de rodilla) y, en la otra cara de la moneda, el entrenador cruzado Beñat San José ya puede contar con el emblemático zaguero Cristián Alvarez, quien dejó atras un desgarro de bíceps femoral.

Asimismo, están disponibles los defensas Raimundo Rebolledo y Germán Lanaro luego de cumplir una fecha de suspensión.

SIN BEAUSEJOUR

En la trinchera de la “U”, el Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó anoche la sanción de una fecha a Jean Beausejour, quien se perderá el clásico universitario por acumulación de tarjetas amarillas.

La dirigencia de Azul Azul decidió no apelar por la amonestación que recibió el lateral zurdo en el triunfo ante Everton (2-0), por lo que el castigo deja con una baja confirmada al equipo de Frank Kudelka de cara al compromiso frente a la UC.

“Bose” había retornado a las canchas el pasado domingo jugando media hora ante los viñamarinos después de una prolongada ausencia por lesión.

Con esto, Matías Rodríguez continuará improvisado como lateral izquierdo con perfil cambiado. “En nuestra mente sólo está ganar y acortar distancia con ellos”, graficó el argentino, aludiendo a los 7 puntos que separan a la “U” de los cruzados cuando restan cuatro fechas para el final.

“Si ganamos el sábado sumaremos un condimento especial y el torneo se pone lindo. Matemáticamente sabemos que se puede (pelear el título), pero somos conscientes de que es complicado, aunque nada es imposible. Y en este club lo sabemos”, finalizó Rodríguez.