Fuerte sismo despertó a la “Roja” en Japón

Un fuerte sismo afectó ayer a Sapporo, ciudad japonesa donde se encuentra la “Roja” para enfrentar al seleccionado nipón en amistoso que se jugará mañana desde las 7 horas (de nuestro país).

El movimiento telúrico fue de una magnitud 6,7 grados en la escala de Richter y pese al remezón en la zona hotelera de Sapporo, no hubo cortes de luz, mientras que en las calles no se registraron mayores inconvenientes.

El temblor tuvo su epicentro a 61 kilómetros al sureste de Sapporo, en la isla japonesa de Hokaido, y se vivió durante la madrugada de Japón.

TODOS BIEN

La ANFP, a través de su director Hugo Muñoz, informó que jugadores, cuerpo técnico y dirigentes se encuentran en buen estado. “Se movió fuerte, pero gracias a nuestra cultura sísmica esto no nos sorprende. Están todos los jugadores sin ninguna novedad. Seguimos los protocolos, la gente de seguridad está con nosotros. No hay ningún inconveniente ni heridos. La ciudad no tiene luz por el momento, pero nosotros salimos a dar una vuelta recién por las calles y se ve todo muy tranquilo”, explicó el dirigente, asegurando que la realización del amistoso “no está en riesgo, no hay problemas con eso”.

Sin embargo, anoche trascendió que las autoridades evaluarían hoy si se juega el partido, debido a que surgieron algunos problemas de conectividad e incendios menores que se sumaron a la falta de suministro eléctrico.

“No nos ha sucedido nada, así que queremos transmitir tranquilidad. Sólo estamos esperando las réplicas que normalmente se dan en este tipo de eventos”, agregó Muñoz.

“Algunos jugadores salieron al pasillo. Nosotros estábamos más preocupados por los que no tienen costumbre sísmica, como Miiko (Albornoz), por ejemplo, o los profesores colombianos. Pero la verdad están todos muy tranquilos”, complementó.

En sus redes sociales, la ANFP también llamó a la tranquilidad. “Informamos que la delegación de la ‘Roja’ se encuentra en perfectas condiciones después del fuerte terremoto ocurrido en Sapporo”, se leyó en la cuenta de Twitter de la selección.

¿VIDAL LESIONADO?

Durante la jornacda de ayer la “Roja” cumplió un nuevo entrenamiento en Sapporo y en principio Arturo Vidal encendió las alarmas al acusar molestias en una rodilla.

Según contó Maks Cárdenas, enviado especial de radio Cooperativa, el jugador de Barcelona salió de la práctica cuando quedaban pocos minutos para que finalice, acompañado del kinesiólogo del equipo, Pedro Oñate.

Al parecer, se trataría de la rodilla operada que lo tuvo largo tiempo alejado de las canchas. Sin embargo, horas después surgieron versiones de que no se trataría de nada complicado y que el retiro de la práctica sólo fue una medida de precaución. De hecho, el “Rey Arturo” habría efectuado más tarde trabajo de bicicleta.

MEDEL: “COMO

LA PRIMERA VEZ”

Incluso, luego del entrenamiento de ayer, tanto el mediocampista de Barcelona como Gary Medel celebraron el hecho de volver a entrenar con la Selección.

“Feliz de volver a vestir la ‘Roja’ de todos”, escribió Vidal en las redes sociales acompañando una foto donde lucha el balón con Gary Medel.

Y el mismo “Pitbull” respondió usando la misma imagen: “Con el King como si fuera la primera vez que vestimos esta camiseta”.

Recordemos que tras el apronte de mañana frente a Japón, la “Roja” se trasladará a Corea del Sur para enfrentar el martes 11 al combinado local en la ciudad de Suwon (8 horas, de Chile).

Hoy ofrecerá conferencia de prensa el técnico Reinaldo Rueda y se espera que en la práctica dé luces definitivas respecto a la posible oncena que utilizará frente a los nipones.

A priori, el DT de la “Roja” se estaría inclinando por la siguiente alineación: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Enzo Roco, Guillermo Maripán, Paulo Díaz; Charles Aránguiz, Gary Medel; Arturo Vidal; Angelo Sagal, Angelo Henríquez y Martín Rodríguez.