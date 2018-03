P

itazo final y la fiesta se desata en el césped del “Ramón Cañas Montalva”. Sokol celebra la corona de la mano de Patricio Yutronic y sus dirigidos, poniendo la guinda a una gran campaña.

“Por esas cosas de la vida se nos encomendó esta responsabilidad y la asumimos como corresponde. Trabajamos, planificamos, nos habían cargado el cartel de favoritos y lidiar con eso no es fácil, pero los muchachos supieron hacerlo. Fuimos justos campeones”, comentó el técnico del elenco croata en medio de la celebración.

“A veces en el fútbol no hay justicia, pero hoy (ayer) fuimos los que propusimos, los que tuvimos la pelota. Si perdíamos iba a ser injusto, porque siento que en todos los partidos hemos salido a tratar de jugar bien. Le doy gracias a Dios que nos iluminó desde arriba para sentir esta felicidad inmensa”, agregó Yutronic.

IMPONDERABLES

El entrenador destacó que su plantel supo luchar ante las adversidades. “Hoy (ayer) se nos complicó por un tremendo error del arquero, ayer (sábado) nos expulsaron al arquero titular (Eduardo Omar Martínez) por otro tremendo error y se nos había comenzado a complicar el tema. Además, el sábado se lesionó ‘Yuyo’ (Osvaldo Andrade), quien era el central titular y expulsaron a ‘Huguito’ (Soto), la alternativa que teníamos arriba, pero pese a todo eso igual supimos plantearle un buen juego a un rival difícil como Cuyul”.

GOLEADORES

Yutronic se detuvo en Alex Pinar, el ariete que se consagró rompiendo redes. “No sólo hace goles. Además es inteligente, buena persona, un caballero. Un muchacho humilde que hace lo que tiene que hacer, así que es una suerte tenerlo en nuestra región como un referente para los más chicos. Más que goleador es una persona extraordinaria. Y quiero destacar también a Marcelino Vidal ,quien apareció con muchas críticas al inicio del campeonato pero ratificó por qué es el goleador de siempre”.

AGRADECIMIENTOS

El técnico dedicó el título “a mi pareja, que siempre me apoya en esto, a mis hijos y nietos, a la colonia croata, y también quiero agradecer a Jorge Guic (presidente del Sokol), el artífice de todo esto; a Beto Maldonado, mi ayudante ‘Luchito’ (Aguilar), al preparador físico (Sebastián Aguilar); ‘Lucho’ (Alvarado), quien es un incondicional con nosotros y nos apoya en todo, en fin, los dirigentes, toda esa gente que nos ayuda en forma anónima. Y por supuesto agradezco también la gran entrega de los jugadores”.

“LO MERECIAMOS”

Los goles de Alex Pinar fueron decisivos para que Sokol sume un nuevo título regional a su palmarés. “Lo importante era que marque cualquiera para poder celebrar este triunfo”, dijo con humildad el ariete sokolino.

“Estoy muy emocionado. Somos un gran grupo, lo merecíamos, lo demostramos todo el campeonato y no se nos podía escapar. Se nos complicó un poco, pero pudimos revertirlo y ahora estamos celebrando”, destacó.

“Se hizo un buen campeonato y gracias a Dios pudimos coronarlo con el título regional. Lo dedico a mi familia que está en Los Angeles, mis papás, mi abuelo, mi hija a quien extraño y a mi polola que siempre está acá en todos los partidos. Un saludo y un beso para todos”, complementó entre lágrimas.

El arquero Maximiliano Grunenfeld también graficó su felicidad. “Es maravilloso, acá me recibieron muy bien. Cuando se me escapó la pelota de las manos en el gol me quería morir, pero gracias a Dios tenemos jugadores desequilibrantes arriba que marcan la diferencia en cualquier momento. Por eso creo que somos un merecido campeón”, apuntó el meta.

“En el primer tiempo estuve seguro, en el segundo se me soltó esa pelota, pero lo único que quiero ahora es festejar. Un saludo a mi mamá, mi viejo y toda mi familia que está en San Felipe”, agregó.

“MUY EMOCIONADOS”

El zaguero argentino Maximiliano Enríquez disfrutó de manera especial el título. “Estamos muy emocionados por este tremendo campeonato que hemos logrado. Fue un partido durísimo, pero sabíamos que con paciencia lo podíamos ganar al final. Este grupo tiene ‘huevos’, sangre y nunca renunció a su juego, así que ¡viva Sokol carajo!”, arengó, enviando un saludo “a mi familia en Argentina, mi papá, mamá, todos mis hermanos y mis amigos que me apoyan siempre. Este Regional se lo dedico a ellos”.

A su turno, el zaguero y segundo capitán Miguel Ruiz (ante la ausencia del lesionado Osvaldo Andrade) graficó: “Todas las finales son complicadas, las ansias de querer ganar nos jugaron en contra, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas y pudimos levantar la copa. Se lo dedico a mi familia, mi señora, mi hija y a toda la gente de Sokol”.