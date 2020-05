Fútbol alemán se reanuda este sábado pese a casos de Covid-19

Este sábado 16 de mayo se reanudará el fútbol en Alemania, pero será de manera incompleta. Ya hay un partido postergado, en la Bundesliga 2, la segunda categoría del fútbol germano.

Ocurre que se suspendió el partido entre el Hannover 96 (donde milita el seleccionado chileno Miiko Albornoz) y el Dynamo Dresden, porque en este último elenco se reportaron dos casos positivos de Covid-19 tras la tercera serie de pruebas.

“Los jugadores afectados no han tenido relevancia médica en los últimos días y actualmente no presentan síntomas”, detalló el elenco, que no reveló los nombres de los contagiados. Además, el club determinó que todo el plantel entra en cuarentena por 14 días en sus hogares.

BAYERN MUNICH

En lo futbolístico, Bayern Munich está muy cerca de alcanzar su octavo título de liga consecutivo. En ese contexto, en las nueve fechas que restan por disputar el equipo bávaro tiene un calendario bastante abordable en el papel y, de no existir alguna sorpresa, sumaría su trigésima corona local.

El gigante de Baviera vuelve a la actividad contra dos equipos de medianía de tabla, pues enfrentará a Unión Berlín (11º) y Eintracht Frankfurt (12º), elencos que sólo buscan sumar puntos para evitar cualquier complicación con el descenso.

En la jornada 28 de Alemania se vendrá un clásico, porque Borussia Dortmund recibe a Bayern Munich, encuentro que puede sentenciar prácticamente la Bundesliga o bien animar las últimas fechas, porque BVB marcha segundo con 51 unidades y está a cuatro del líder, el equipo bávaro.

Los siguientes rivales del Bayern serán Düsseldorf (16º), elenco que no debería traer complicaciones; Bayer Leverkusen (de Charles Aránguiz) y Borussia Mönchenglabach, que están en la parte alta de la tabla peleando sus opciones para asegurar puestos de copas europeas.

Las últimas tres jornadas del Munich serán ante Werder Bremen (17º), Friburgo (8º) y Wolfsburgo (7º). El primero lucha por no descender y los dos restantes no pasan mayores zozobras.