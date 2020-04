Fútbol alemán tiene fecha de regreso y será con mascarillas

El fútbol de Alemania pretende ser el primero en volver a la normalidad en Europa. De hecho ya tienen fecha tentativa para el retorno: el sábado 9 de mayo.

A la espera de la aprobación final del gobierno de Angela Merkel, los directivos de la Deutsche Fussball Liga (DFL) sostuvieron otro encuentro virtual y llegaron a un consenso de que están “preparados” para retomar las competencias, aunque sin público en sus tribunas.

Así las cosas, probablemente la Bundesliga y la Zweite Bundesliga se reanuden en 15 días más. Eso sí, lo harían bajo un estricto protocolo y con llamativas medidas.

MASCARILLAS

Una de las exigencias es que tanto jugadores como árbitros tendrán que utilizar mascarillas especiales durante los 90 minutos del compromiso. Estos elementos no se resbalarían incluso en forcejeos ni remates de cabeza.

Además, los protagonistas no podrán tocarse las mascarillas con las manos y éstas se podrían cambiar cada 15 minutos si así fuese necesario.

Así lo aseguró el diario Der Spiegel, medio que reveló otras medidas para asegurar la vuelta del balompié en tierras germanas con el máximo de seguridad para prevenir el contagio.

CUARENTENA

El citado diario apuntó a una “cuarentena integral para todas las personas de contacto hasta el final de la temporada”. ¿Qué implica esto? Significa que futbolistas, cuerpo técnico, médicos, árbitros y funcionarios deberán estar en cuarentena en hoteles hasta el cierre de la temporada.

Cabe destacar que para el fin de la campaña 2019-2020 quedan nueve fechas, por lo que estarían cerca de dos meses bajo ese régimen.

Otra regla importante tiene que ver con los festejos en caso de un gol: ningún jugador podrá festejar efusivamente su tanto. “Cualquier contacto adicional con compañeros de equipo u oponentes, es decir, abrazarse después de marcar goles, pequeñas disputas alrededor del balón, etc., no estarán permitidos y al menos debe ser advertido por el árbitro”, detalló Der Spiegel.

Son algunas de las particulares y exigentes medidas que le darán el “honor” a Alemania de ser la primera liga competitiva en Europa en retomar la acción.

