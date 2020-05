Fútbol nacional apunta a volver la tercera semana de julio y con un calendario muy recargado

Pese a los rumores sobre la vuelta a los entrenamientos de los equipos del fútbol chileno el próximo 1 de junio, esa posibilidad habría sido descartada por la comisión “Retorno” al menos en la Región Metropolitana, por el alza de contagios que ha existido en las últimas semanas.

Según trascendió ayer durante el consejo virtual de presidentes de la ANFP, los plazos nuevos que se están manejando apuntan ahora al 15 de junio para un regreso con entrenamientos individuales, siempre y cuando la cifra de infectados no aumente y no se presenten situaciones similares en otras zonas del país.

Un tema que ya parece claro es que efectivamente, desde el día del regreso a las prácticas, se necesitarán varias semanas de trabajo grupal a modo de intertemporada antes de saltar a la cancha.

De esta manera, se estima que recién en la tercera semana de julio podrá retomarse el Campeonato Nacional tanto en Primera “A” como Primera “B” y Segunda División.

Por ahora, se espera un oficio del Minsal, autorizando los plazos propuestos por la rectora del fútbol chileno.

UNA AGENDA

RECARGADA

Desde Quilín también cuentan que, pese a que aún restan casi dos meses para que se vuelva a jugar, “el calendario está cuadrado” si se mantiene el plan de volver a jugar en la tercera semana de julio.

Eso sí, serán semanas muy apretadas y con mucha actividad. De partida, se contemplan algunas fechas (entre tres y cuatro) a mitad de semana, aunque esto también se debe cuadrar con los equipos nacionales que están en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

Para ajustar el cronograma, se contempla jugar todos los fines de semana, salvo el del Plebiscito y las primarias de las elecciones de gobernadores e intendentes. Incluso, para Fiestas Patrias es probable que se programen partidos el jueves 17 y domingo 20.

COPA CHILE

Respecto a la Copa Chile, hay varios clubes que proyectan que no se juegue este año y se determinen acuerdos con la Anfa para compensar.

Además, se tendría que buscar una fórmula para definir el cupo a Copa Libertadores que otorga la mencionada competencia.

LA SELECCION

Otro tema que está cobrando fuerza en las diferentes federaciones de la Conmebol es que este año no hayan “Fechas Fifa”. Con esto, la Selección Chilena no registraría actividad y los clubes no tendrían que ceder jugadores.

Pero si finalmente se opta por jugar las primeras jornadas de las Clasificatorias mundialistas en octubre, noviembre y diciembre, se negociará con los clubes, al menos con los que no tienen seleccionados, para que la actividad no se paralice.

Todo esto, sin embargo, va a depender de la evolución de la enfermedad. Por ahora, el trabajo es intenso y los clubes esperan pacientes.