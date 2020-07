Fútbol natalino: proyección del retorno contemplaría dos o tres semanas de prácticas

En medio de las buenas noticias relacionadas con el inicio de la práctica deportiva en las Regiones de Aysén y Los Ríos, pioneras en la desescalada del Covid-19, prende la ilusión en el fútbol magallánico ante la cercanía de un eventual retorno a la actividad.

Ya son cuatro meses sin la “redonda pasión” a todo nivel y la esperanza de volver a las canchas lleva a tantear el terreno, siempre en el plano de las especulaciones, pues la última palabra será del Ministerio de Salud.

En abril pasado, la Asociación de Fútbol Ultima Esperanza proyectaba finalizar su liguilla durante la segunda quincena de agosto, “por supuesto todo en acuerdo con la Regional y las autoridades sanitarias, esperando que el Covid-19 no afecte mucho más de lo que ha sido hasta ahora”, comentaba su presidente José Jaramillo.

Hoy la realidad dicta que los plazos podrían estirarse. “Estamos esperando lo que diga la Seremi de Salud. Ellos tienen que enviar los protocolos para el retorno. Si es en septiembre, primero hay que dejar dos o tres semanas para las prácticas y de ahí empezar, quizás en octubre o noviembre, siempre antes de los pases”, comentó ayer el dirigente.

Recordemos que Bories se quedó con la corona adulta a mediados de enero tras dos ruedas todos contra todos (campeón por puntaje acumulado) y al momento de la suspensión por el coronavirus estaba en desarrollo la liguilla de seis, programada a una rueda (quedaban dos fechas para el final). En la mencionada liguilla participan Esmeralda, Manuel Cuyul, Natales, Mineros, Servisalud y Universidad de Chile.

SIN PUBLICO

Más allá de las eventuales fechas, Jaramillo apuntó a las limitaciones que tendrá la “nueva normalidad” del deporte. “En Aysén y Los Ríos empezaron a entrenar, pero con restricción: 50 personas en espacios abiertos. O sea, en el fondo, si tenemos dos equipos con 15 jugadores cada uno, más el cuerpo técnico, más los árbitros, completamos los 50… Entonces hay que ver bien el tema para que las medidas ojalá sean más flexibles”, sostuvo el dirigente, apuntando a la imposibilidad de contar con público en las tribunas.

“Quizás habría que esperar un poco. No olvidemos que el fútbol amateur se mueve por público y si no hay público no hay entrada de dinero. El tema está complicado”, agregó.

“Ahora, si los clubes quieren terminar pronto el torneo, se puede hacer sin público, porque en la categoría adulta quedan solamente dos fechas y en los seniors cuatro. Sin embargo, sería bueno conversar el tema, porque también hay que pensar en generar fondos”, complementó Jaramillo, agregando que una jornada de fútbol representa ingresos de 60 ó 70 mil pesos aproximadamente, dependiendo del atractivo de los partidos.

PASES INTERNOS

En otro tema, el presidente del fútbol natalino aclaró que en definitiva los pases internos de Ultima Esperanza se cursarán en diciembre próximo, tal como las otras cuatro Asociaciones.

Cabe mencionar que los periodos de pases regionales e internos, que originalmente se efectuaban en julio y agosto respectivamente, fueron postergados a raíz de la pandemia. “Lo haremos de acuerdo al oficio de la Regional, vale decir en diciembre tanto los internos como los regionales”, confirmó.

En principio, Puerto Natales barajó la posibilidad de cursar los internos en septiembre, pensando en que podía terminar su liguilla antes, pero la idea se descartó ante la dinámica de la crisis sanitaria y la incertidumbre que genera.

RENUNCIA

En otro plano, ante los rumores sobre su posible renuncia a la presidencia, Jaramillo reconoció que existe una situación administrativa pendiente que derivó en una petición informal de dimisión por parte de un grupo de presidentes de clubes.

El dirigente habló de “una acusación grave que no fue hecha por el conducto regular” y dijo que, si bien pensó en dar un paso al costado, finalmente habría decidido permanecer en el cargo para transparentar el tema que -según dijo- estaría relacionado con la Selección femenina de Puerto Natales que participó en febrero pasado en el Nacional de Mulchén, donde alcanzó la segunda fase.

Subrayó que le interesa aclarar el tema y zanjar la incómoda situación, anunciando la próxima entrega de un balance. El directorio que también integran el secretario Cristián Pinto y el tesorero Raúl Aspelgreen cumple su periodo de dos años en julio de 2021.

Consultado Osvaldo Oyarzo, presidente de la Asociación Regional de Fútbol, expresó que está al tanto de una problemática interna en la Asociación Ultima Esperanza, pero no han recibido un comunicado oficial al respecto. Sostuvo que el tema debe regirse por los estatutos y una vez que haya una resolución interna tendría que ser comunicada a la rectora del fútbol magallánico para reconocer la eventual renuncia o bien el funcionamiento de una comisión interina, según sea el caso.