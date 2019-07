Gabriel Arias: “En la Copa América no tuve mis mejores partidos”

En entrevista concedida al programa Estudio Fútbol, de la cadena TyC Sports de Argentina, el arquero Gabriel Arias analizó su reciente participación en la Copa América de Brasil 2019 defendiendo el arco de la Selección Chilena.

El portero oriundo de Neuquén y nacionalizado chileno reconoció que cometió errores, asumiendo las críticas futbolísticas, pero rechazó de manera tajante las amenazas recibidas por él y su familia a través de las redes sociales.

SOMBRA DE BRAVO

Arias, de abuelos chilenos, partió reconociendo que “en la Copa América no tuve mis mejores partidos”, antes de contextualizar las críticas en función de lo hecho por la potente imagen de su antecesor bajo los tres tubos de la “Roja”.

“En la Selección de Chile atajó muchos años Claudio Bravo y siendo figura. A cualquiera en ese puesto lo hubieran criticado tras alguna falla. Lo tomo como algo normal”, apuntó el meta de Racing.

“Puede ser que en Chile me critiquen un poco más por haber nacido en Argentina… Las críticas como jugador las acepto, pero cuando meten a la familia, ya no. Me han amenazado de muerte a mí y a ellos”, lamentó Arias.

EXPULSIONES

También tuvo palabras para las expulsiones de Gary Medel y Lionel Messi luego del conato entre ambos en el partido por el tercer lugar de la Copa América.

“Me sorprendió la expulsión de Messi. Lo de Medel fue un topetazo (un choque), pero hay miles de esas jugadas en el fútbol. Con una tarjeta amarilla para cada uno se solucionaba”, dijo Arias, quien tras el certamen continental se sumó rápidamente a la pretemporada de Racing.