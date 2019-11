Gamadiel García, presidente del Sifup: “La fecha se juega, pero no a toda costa…”

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, se refirió ayer a la decisión de la ANFP de reanudar el Campeonato Nacional hoy pese a las amenazas de boicot que han lanzado varias barras.

Tras más de un mes de inactividad a raíz del estallido social, el retorno del Campeonato Nacional está programado para hoy con dos encuentros de la 26ª fecha (de un total de 30). Recordemos que la jornada que correspondía por calendario (25ª) fue reubicada al final del fixture debido a situaciones de logística de los clubes, porque ya tenían toda su planificación armada hace tiempo para este fin de semana.

Así, hoy tendrían que jugar La Calera e Iquique (11 horas) en el césped sintético de La Florida (Santiago) debido a que el municipio calerano le negó el estadio “Nicolás Chahuán” a los “cementeros” argumentando razones de seguridad. Más tarde (13,15 horas), Cobresal recibirá a Unión Española en El Salvador.

LOS “GRANDES”

Para mañana está agendado, entre otros partidos, el de Colo Colo – Coquimbo en el Monumental, en tanto el domingo la “U” debería jugar en Talcahuano ante Huachipato y en la misma jornada Universidad Católica tiene programado su encuentro con Audax Italiano en San Carlos de Apoquindo.

Consignar que la UC podría campeonar por adelantado siempre que le gane a los itálicos y esto se combine con otros dos resultados: una derrota de Colo Colo frente a los “piratas” y que Palestino no pase de un empate en casa de Everton.

En otro tema, ayer fue reagendado otro encuentro de la 26ª fecha y ya son siete las modificaciones en los partidos, en su gran mayoría de horarios.

Se trata del choque sabatino entre O’Higgins y Curicó en Rancagua, que pasa de las 17,30 a las 14 horas, coincidiendo en horario con el que disputarán Antofagasta y Universidad de Concepción en el “Calvo y Bascuñán”.

HABLA GARCIA

“La fecha se juega, pero no a toda costa… Hay que recordar que el primer partido de mañana (hoy, Calera – Iquique) se podría haber suspendido si no teníamos otro escenario, pero por suerte no ocurrió”, comentó ayer Gamadiel García, presidente del Sifup.

Según el dirigente, “lo bueno es que tenemos estadios disponibles por si se siguen suspendiendo encuentros que están programados en recintos municipales, por lo tanto se puede jugar, se puede reprogramar, aunque lógicamente también necesitamos que los equipos no se sientan perjudicados”.

Eso sí, García reconoció que “es imposible tener la certeza de que no va a pasar nada, porque no estamos en normalidad ni viviendo momentos fáciles como país”.

“Lógicamente no vamos a arriesgarnos a nada y eso lo tienen claro la ANFP, Estadio Seguro, Carabineros y por supuesto también nuestros compañeros. Eso lo dejamos de forma muy clara en la asamblea”, complementó el mandamás del Sifup.

AMENAZAS DE BARRABRAVAS

Sobre posibles manifestaciones por parte de grupos de hinchas radicales que ya han lanzado amenazas para boicotear el retorno del fútbol, García comentó: “No hay que temerle a nuestra gente, la hinchada yo creo que va a proteger a los jugadores. Van a manifestarse, van a hacer sentir su reclamo social ahí, para que los jugadores lo puedan percibir. Pero yo creo que, de manifestarse como corresponde, a pasar a que esto sea violento hay bastante diferencia…”.

“Por ejemplo, si la Garra Blanca va a manifestarse y hace un arengazo, espero que lo hagan con respeto hacia sus jugadores y que no haya que lamentar nada grave con respecto a estas manifestaciones”, cerró García.

26ª FECHA

En medio de este panorama, la 26ª fecha del Campeonato Nacional debería desarrollarse de acuerdo a la siguiente programación:

Hoy

11,00: La Calera – Iquique, en La Florida.

13,15: Cobresal – U. Española, en El Salvador.

Mañana

11,30: Colo Colo – Coquimbo Unido, en el Monumental.

14,00: Antofagasta – U. de Concepción, en el “Calvo y Bascuñán”.

14,00: O’Higgins – Curicó, en Rancagua.

Domingo 24

11,30: Huachipato – U. de Chile, en Talcahuano.

14,45: Everton – Palestino, en el Sausalito.

17,15: U. Católica – Audax Italiano, en San Carlos de Apoquindo.

POSICIONES

A falta de seis fechas para el final, la tabla al día está conformada de la siguiente manera:

1.- U. Católica 53 puntos (dif. +30).

2.- Colo Colo 40 (dif. +7).

3.- Palestino 38 (dif. +11).

4.- La Calera 36 (dif. +6).

5.- Coquimbo 34 (dif. +2).

6.- Huachipato 34 (dif. +1).

7.- Audax Italiano 34 (dif. 0).

8.- O’Higgins 34 (dif. -1).

9.- U. Española 34 (dif. -2).

10.- Cobresal 31 (dif. -9).

11.- Everton 29 (dif. -3).

12.- Antofagasta 27 (dif. -1).

13.- Curicó 26 (dif. -7).

14.- U. de Chile 24 (dif. -6).

15.- Iquique 24 (dif. -16).

16.- U. de Concepción 23 (dif. -12).

LOS “PREMIOS”

Recordemos que campeón y vicecampeón clasificarán directo a la fase grupal de la Copa Libertadores 2020, mientras que el tercero del Torneo Nacional y el campeón de la Copa Chile accederán a las llaves previas del mismo certamen continental.

En tanto, los que finalicen cuarto, quinto, sexto y séptimo disputarán la Copa Sudamericana 2020, mientras que el penúltimo y el último descenderán a Primera “B”.

Cabe recordar que la Copa Chile está a la espera de que se programen las semifinales (ida y vuelta) U. de Chile – U. Española y U. Católica – Colo Colo.