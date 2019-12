Garafulic se baja del Dakar

Boris Garafulic ha sido un representante chileno habitual en el Rally Dakar. Desde 2011, el piloto no se ha perdido ninguna edición de la prueba motor más dura del mundo, en la que por rendimiento es el mejor chileno en automóviles.

Pero esa seguidilla se verá interrumpida para este 2020. A última hora, el “Maestrito” decidió bajarse de la competencia y la legión chilena sufrirá una ausencia muy sensible en la categoría de autos.

PRIORIDAD

El mismo Garafulic explicó su repentina decisión de no viajar a Arabia Saudita, donde se correrá el Dakar a contar del 5 de enero. “Dada la coyuntura local, decidí no ir. Consideré que no era el minuto, todos tenemos temas más relevantes. Uno tiene trabajo y está involucrado en varias cosas. Hay que estar donde las papas queman, la situación local es algo compleja y creo que hay que estar acá y privilegiar”, comentó el competidor, quien también es empresario.

Reveló que “me estaban convenciendo de parte del equipo (X-Raid Team) y de Carlos Sainz y Stephane (Peterhansel). Con ellos estuvimos en Marruecos y el auto (un Mini) de hecho estaba listo para efectos de ir a Arabia Saudita. Pero dejé de lado lo deportivo porque hay que tratar de estabilizar el país con un grano de arena. La prioridad número uno es estabilizar y tener un país menos violento”, apuntó en la entrevista concedida a Emol.

EXPECTATIVAS

El año pasado, en la carrera que se desarrolló en Perú, por primera vez Garafulic rompió la barrera del “top ten” y terminó octavo junto a su navegante portugués Filipe Palmeiro.

Y de cara a la versión 2020, el panorama del piloto chileno era auspicioso, pues en Medio Oriente ningún piloto conoce las rutas. Será un escenario inédito para todos. “Había muchas expectativas, porque era una carrera nueva, nadie conoce la hoja de ruta. El roadbook lo entregaban en la mañana. Pero la realidad es que estamos viviendo una revuelta social como no hemos tenido nunca y lo importante es estar acá. Es una pena, pero más pena me da el descalabro local”, agregó.

De esta manera, la “armada nacional” pasó de 12 a 11 embajadores asegurados para un Dakar que tras 11 años vuelve a disputarse fuera del continente sudamericano y que por primera vez en nueve años no tendrá al “Maestrito” entre sus protagonistas.