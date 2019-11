García advierte: “La resolución de los futbolistas no cambiará”

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García (foto), aseguró anoche tras reunirse con la directiva de la ANFP que no cree que cambie la postura de los jugadores, quienes ayer votaron por el paro, pues consideran que las medidas de seguridad no son adecuadas para reestablecer las competencias.

“Estamos mandatados por nuestros capitanes para poder llegar a un consenso con respecto a lo que determinaron los presidentes en su consejo. La votación en nuestra asamblea fue mayoritaria y esa información se la entregamos a la ANFP”, dijo tras salir de la cita con Sebastián Moreno y otros directivos.

“Vamos a seguir trabajando mañana (hoy) porque entendemos que el futuro de nuestro deporte así lo requiere. Estamos tranquilos y creo que fortalecidos como gremio por todo lo que ocurrió esta jornada y esperamos que los presidentes de los equipos puedan entender la posición que tuvimos como futbolistas profesionales”, agregó.

SEGURIDAD

García confirmó que “lo que determinó la asamblea fue poner siempre la seguridad por sobre todo, no sólo para jugadores, sino que también para la gente que trabaja en las actividades conexas al fútbol, pero ese punto nadie lo puede asegurar o certificar. Hasta que no ocurra un incidente no sabremos si se cumplió con la seguridad”.

“Se va a avanzar en beneficio del fútbol, pero creemos que la resolución de parte de los futbolistas no va a cambiar…”, advirtió, dando a entender que hoy buscarán convencer a los clubes de que se debe bajar definitivamente el telón por este año.

Aclaró que, pese a la decisión de darle continuidad al fútbol, el consejo “no está en contra de nuestra determinación: no tuvo quórum, que es distinto… Y ese es un buen punto para analizar”.

“Es responsable asumir la condición en la que está nuestro país. Según lo que estábamos viviendo, creo que no es lo indicado volver a la actividad. Por eso queremos llegar a un consenso con los presidentes, que se den cuenta que esto no es un capricho de los futbolistas, es una realidad”, finalizó García.