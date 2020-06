Garin: “Ponerse una meta es irreal”

Cristian Garin expresó su deseo de volver al circuito ATP cuando éste se reanude, dado que se encuentra ansioso de retomar la competición luego de que la pandemia frenara su impulso cuando alcanzaba el mejor momento de su carrera.

“Tengo muchas ganas de jugar este año. No hay nada confirmado, me enteré por la prensa que se harían (los torneos de) Cincinnati en Nueva York y el US Open, y después nos trasladaríamos a Europa para seguir con el circuito. Yo quiero jugar, no sé cómo será el tema de ranking, pero donde toque jugar, ahí estaré”, dijo Garin en declaraciones a radio Cooperativa.

Insistió que “quiero jugar, pero ponerse una meta es irreal para este año. Voy a ser feliz si se vuelve al tenis y si puedo entrenar, porque pasé de mi mejor momento a estar encerrado, entonces lo único que quiero es retomar la actividad”.

CUARENTENA

La primera raqueta nacional (18º en el ranking mundial ATP) contó cómo ha vivido el proceso de cuarentena a la espera de viajar a Miami para realizar una pretemporada antes de que se reinicie el circuito.

“No ha sido fácil. En la primera cuarentena estuve casi un mes encerrado sin poder jugar tenis, después intentaba hacer ejercicios en casa, pero no es lo mismo. Después pude entrenar un par de veces, pero volver a la cuarentena fue medio deprimente. Ahora estoy en casa, haciendo ejercicios y extrañando mucho entrenar. Hace poco se confirmó que se vienen torneos y eso genera un poco de ansiedad, así es que toca entrenar para estar bien preparado”, explicó.

“El ‘Gringo’ (Andrés Schneiter, su técnico) está en Buenos Aires y en principio la idea es juntarnos en Miami. Como salió en la prensa, el primer torneo sería en Nueva York, así que tendríamos siete semanas de entrenamiento, lo que es suficiente para llegar preparado”, añadió Garin.

FONDO SOLIDARIO

El tenista nacional también comentó la posibilidad de ser parte del fondo solidario del tenis, aunque expresó que no quedó muy conforme con la modalidad. “Es una buena idea, pero no sé en qué está. Sé que ayuda a los jugadores de menos recursos. Sin embargo, yo no alcancé a jugar como top-20 y quizás las donaciones debieran ser un poco distintas, porque otros llevan muchos años entre los 20 mejores”, explicó sobre el sistema solidario que consiste en aportes de los tenistas mejor ubicados en el ranking para los que tienen menos ingresos.