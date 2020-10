Garin, por primera vez a la 3ª ronda de un Grand Slam

Cristian Garin (19° ATP, foto) se instaló por primera vez en la tercera ronda de un Grand Slam al superar ayer en Roland Garros al australiano Mark Polmans (122°) con parciales de de 6-7 (5), 6-2, 7-6 (3) y 6-4 en un partido que se prolongó por tres horas y 44 minutos.

En el inicio del partido, el chileno se vio vulnerado por la agresividad del oceánico, quien con un servicio potente y constantes idas a la red complicó al nacional.

Además, Garin no se mostró seguro con su saque y eso lo capitalizó el jugador que en rigor nació en Sudáfrica, quien obligó a llevar el primer set al “tie break”. En esa instancia, fue más sólido y obligó al tenista nacional a remar contra la corriente.

REACCION

Pero luego Garin respondió bien y en base a un tenis profundo, de ataque constante sobre el revés del isleño y variados golpes cortos, comenzó a inclinar el control del partido a su favor.

Fue así que tras dos quiebres se quedó con el segundo set, y aunque en el tercero Polmans obligó ir a un nuevo desempate, el ariqueño impuso sus términos para tomar ventaja en la pizarra.

En el cuarto parcial, Garin aprovechó su oportunidad y quebró el servicio rival en el tercer juego para tomar una ventaja que a la postre sería decisiva.

Acto seguido, pese a un pequeño dolor en el hombro derecho, finalmente la raqueta nacional salió adelante y en su segundo punto de partido selló el paso a la ronda de los 32 mejores en un hecho inédito para su carrera y también para el tenis chileno, dado que el último en acceder a la tercera etapa de un “grande” fue Fernando González en Wimbledon 2011.

Ahora Garin se verá las caras en la jornada de mañana con el ruso Karen Kachanov (16°), quien dejó en el camino al checo Jiri Vesely (68°) por 6-1, 6-7 (4), 7-6 (7) y 7-6 (2).

ALARMA

Garin jugó a continuación en la competencia de dobles del Grand Slam parisino, pero tras el primer set decidió retirarse por las mismas molestias que sintió en un hombro durante el singles.

El chileno y su compañero español Pedro Martínez habían perdido el primer parcial por 1-6 contra la dupla holandesa y rumana de Jean-Julien Rojer (21° en duplas) y Horia Tecau (20°), cuando “Gago” prefirió dar un paso al costado para no arriesgar una lesión mayor. “Después de jugar cuatro sets de mucha tensión no me sentía bien para el partido de duplas. Hice lo que pude. Tengo una molestia, pero es normal en estos torneos tan exigentes. No hay jugador que no sienta molestias o cansancio, así que por ese lado, mañana (hoy) tengo un día de recuperación y espero estar bien”, aclaró la primera raqueta nacional.

SATISFACCION

Sobre su victoria en singles comentó: “Fue un partido difícil, de casi cuatro horas. Es una muy linda sensación, siento que me saqué ese peso ganando en la segunda ronda de la manera que lo hice. Sacarlo adelante así me pone muy contento”, apuntó el “Tanque” en declaraciones recogidas por Séptimo Game.

Respecto al próximo desafío ante Kachanov, aseguró que “con Karen nos conocemos hace muchísimos años, pero nunca hemos jugado, ni siquiera en juniors. Nos conocemos muy bien, es un jugador de mi edad pero con mucha trayectoria. Es alguien que en los Grand Slams tiene buenos resultados, por lo que será un partido durísimo”.

“Pero ya por el hecho de haber pasado la segunda ronda, siento que me saqué un peso de encima y espero jugar más tranquilo que hoy (ayer). Son los partidos que me gusta jugar, en una tercera ronda de Roland Garros con la chance de seguir sumando y estoy contento de tener esta oportunidad. Ahora a descansar para estar el sábado a tope”, finalizó.