Garin tuvo debut y despedida en Hamburgo

Cristian Garin (37° ATP) prolongó su mala racha en el circuito mundial y sumó ayer su cuarta eliminación al hilo en primera ronda, esta vez en el ATP 500 de Hamburgo frente al ruso Andrey Rublev (78º), quien lo derrotó por 6-4 y 7-6 (5).

La primera raqueta chilena venía de debutar con derrotas en Queen’s, Wimbledon y Bastad (Suecia).

Ante el eslavo, Garin cometió muchos errores y no supo aprovechar los quiebres iniciales que logró en ambas mangas, permitiendo la reacción de su adversario para finalmente caer en una hora y 40 minutos.

Ahora deberá olvidarse de su gira europea y pensar en el siguiente desafío, el ATP de Los Cabos (México), la próxima semana.

SU TECNICO

El argentino Andrés Schneiter, entrenador de Cristian Garin, analizó la mala racha. “Pasaron un par de cosas, dolor en una rodilla, no tuvimos muchos días para entrenar, se enfermó dos veces… También, venimos de muchas semanas en pasto, perdimos uno que otro partido en que podríamos haber hecho la diferencia pero se nos escaparon, y no ganar es perder confianza. Son cosas que pasan, no es nada preocupante”, comentó.

“Cristian ha hecho mucho esfuerzo mental en la primera parte del año. Además, es normal adecuarse al nuevo ranking, entrar a los torneos con más chances de ganar. Son muchas cosas que van entrando a la cabeza y se tiene que ir asimilando. Son muchas cosas de golpe que han cambiado la manera de todo”, argumentó el técnico.