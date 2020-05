Gimnasios cerrados, otro golpe bajo de la pandemia

Instituciones deportivas se han visto privadas de utilizar sus recintos y generar recursos debido a la inactividad por el Covid-19.

La crisis sanitaria del Covid-19 no sólo ha tenido consecuencias en la actividad generando imposibilidad de practicar deportes de manera presencial en los diversos recintos, ya sea al aire libre o bajo techo.

También se presentan, como en otros ámbitos de la sociedad, diversas aristas que acusan los coletazos de una pandemia implacable a la hora de golpear el normal desarrollo de la vida cotidiana.

En esa línea, la autogestión asoma como una herramienta clave para las instituciones deportivas a la hora de financiar sus actividades y, en ese sentido, el arriendo de los gimnasios le permite tanto a clubes como asociaciones contar con un ingreso que ayuda a financiar cada temporada.

CLUB CHILE

Por ejemplo, el Club Chile tiene cerrado desde la primera semana de marzo su gimnasio ubicado en calle Armando Sanhueza 546, entre Mejicana y Croacia donde entrenaban los deportistas del club (ramas de fútbol y vóleibol) y también se arrendaban horas a particulares.

“Fácilmente llevamos trece años trabajando con el Colegio Cruz del Sur. Entre marzo y noviembre le arrendamos las horas del día (no ocupadas por el club); después de las 18 horas utilizan el gimnasio los deportistas del club y desde las 20,00 se arriendan horas a particulares”, explica José “Pocho” Gallardo, presidente del Chile.

El panorama, a todas luces, asoma incierto. “Cruz del Sur fue la primera actividad que cesó en nuestro gimnasio cuando comenzó la pandemia. Eso está congelado a la espera de las conversaciones y de lo que venga. Dependerá de las variables, no sólo del cliente sino de todos los estamentos que regulan la pandemia, porque hoy manda lo sanitario”.

“No hemos tenido reuniones ni nada para analizar el tema, está todo en ‘statu quo’. Mi apreciación personal es que nadie sabe cuándo va a durar, entonces, habrá que sentarse a conversar y ver cómo solucionamos esto. Igual siento que tiene que haber una mano blanda, porque la pandemia ha golpeado de una u otra manera a todo el mundo”, complementa Gallardo, enfatizando que “es necesario el sentido común y la solidaridad para arreglar lo que viene”.

GIMNASIO PAGADO

El timonel del Chile resalta que como directorio hoy tienen la tranquilidad de haber cumplido un compromiso. “Afortunadamente, hoy no está esa espada apuntando en el sentido de acumular una deuda, porque en noviembre de 2019 terminamos de pagar nuestro gimnasio. Era un dividendo mensual de $1.100.000 y el Colegio Cruz del Sur fue un gran soporte al arrendarnos 9 de 12 meses. Y durante los otros 3 meses utilizamos el ingenio para cumplir con las cuotas”.

Asimismo, complementa que “la preocupación hoy pasa por el hecho de que el gimnasio está cerrado, además que nuestro administrador (Germán Villarroel, el conocido ‘Caszely’, también utilero del club), lógicamente no concurre por estar en edad de riesgo. Entonces, el recinto no ha tenido uso, calefacción y ojalá nuestra cancha no sufra las consecuencias. Hay que ver cómo cuidarlo, sobre todo ahora que viene el invierno”.

SOKOL INACTIVO

Inaugurado en 1997, el gimnasio del Sokol es otro centro de permanente actividad deportiva. El recinto de calle Fagnano ha sido escenario de diversos torneos de básquetbol, babyfútbol y futsal.

También es utilizado por el Colegio Miguel de Cervantes y cuenta con una cancha de pádel. Asimismo, se contempla el funcionamiento de las actividades de fútbol y básquetbol del club croata, piedra angular en el desarrollo deportivo del club.

Pero hoy todo se encuentra detenido hasta nuevo aviso. Con la crisis sanitaria “dejaron de funcionar las series de básquetbol -desde premini a adultos en damas y varones, todos paralizados- la escuela de fútbol, la cancha de pádel y la escuela de pádel. También el Miguel de Cervantes tenía el gimnasio de lunes a viernes de 8 a 18 horas para clases de educación física, mientras que el torneo de maxibásquetbol recién estaba comenzando -una o dos fechas- cuando fue suspendido”, comenta Andrés Bradasic, integrante del directorio y presidente de la rama de básquetbol.

Agrega que antes de que asome la crisis sanitaria alcanzaron a efectuar una completa refacción al recinto. “Reparamos la cancha (vitrificado), se pintaron las tribunas, se cambió la iluminación de la cancha central y la de pádel. Estábamos listos como todos los años. Ahora sólo queda esperar… Vamos a ver qué pasa, aunque personalmente soy un convencido de que será difícil retomar la actividad antes de julio o agosto. Lo bueno es que está todo impecable para partir”, apunta Bradasic.

OTROS GIMNASIOS

En la misma realidad de puertas cerradas se encuentran otros recintos de clubes como el Español o los gimnasios de las Asociaciones de Fútbol 18 de Septiembre y Barrio Sur, además del gimnasio de la Confederación Deportiva, por nombrar a los recintos más emblemáticos, todos inmersos en una burbuja de incertidumbre a la espera de que el Covid-19 se declare en retirada.