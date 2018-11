Gol y asistencia: Vidal pide cancha en Barcelona

Si bien Barcelona cayó por 3-4 ante Betis en el Camp Nou, al menos el hincha culé pudo comprobar en terreno cuánto calza Arturo Vidal, autor de un gol y una asistencia en el encuentro correspondiente a la 12ª fecha de la Liga Española, pese a jugar sólo el segundo tiempo.

La visita se adelantó con dianas de Junior Firpo en los 20’ y Joaquín (37’), logrando una ventaja importante antes del descanso.

Vidal ingresó junto con el inicio del complemento y Lionel Messi, titular ayer después de algunas semanas ausente por lesión, descontó a los 68’, sin embargo Giovani Lo Celso (71’) puso el 3-1 para Betis.

PROTAGONISTA

El mismo astro argentino cedió en el área para Vidal, quien lanzándose al suelo descontó a los 79’ (foto), pero nuevamente el forastero aumentó, ahora con gol de Sergio Canales (83’).

El tercer tanto blaugrana fue una “gentileza” que le devolvió Vidal a Messi en la zona de castigo para el 3-4 definitivo a los 93’.

“Barça” se mantuvo en el liderato del torneo con 24 puntos, pero le siguen a sólo un punto el Sevilla, Atlético Madrid y Deportivo Alavés.

DULCE Y AGRAZ

“Tuvimos un mal comienzo, el segundo tiempo fuimos a buscar el partido y no se pudo, pero no podemos perder puntos así de local. Hay que mejorar varias cosas, no pueden venir equipos a hacerle cuatro goles a Barcelona en el Camp Nou”, se quejó el “Rey Arturo” tras el pitazo final.

Respecto a su desempeño en el encuentro, el seleccionado nacional comentó que “estoy contento, físicamente me siento muy bien, mi rodilla ya no tiene problemas y por eso trato de aprovechar todos los minutos que me da el entrenador para ganarme un puesto de titular”.

La buena actuación de Vidal posiblemente abra la posibilidad de que sea titular en el próximo encuentro de Liga ante Atlético Madrid, considerando la expulsión de Ivan Rakitic ante Betis (81’, doble amarilla).

MARIPAN CELEBRA

Alavés, con Guillermo Maripán como puntal en la defensa, remontó y venció por 2-1 a Huesca para quedar al acecho de Barcelona.

Se adelantó el forastero con gol de Moi Gómez (35’) y lo dieron vuelta Jony (41’) y Rubén Sobrino (68’).

El seleccionado nacional jugó los noventa minutos y fue amonestado a los 74’ por juego brusco. En la próxima fecha, Alavés enfrentará al Leganés, que marcha en zona de descenso.

En tanto, Manuel Iturra hizo banca en el empate 2-2 de Villarreal en casa de Rayo Vallecano. Consignar que el sábado Fabián Orellana jugó hasta los 74’ en la igualdad sin goles del Eibar como visita con Valladolid.

12ª FECHA

Viernes 9

Levante 1 – Real Sociedad 3.

Sábado 10

Valladolid 0 – Eibar 0.

Getafe 0 – Valencia 1.

Atlético Madrid 3 – Athletic Bilbao 2.

Girona 0 – Leganés 0.

Ayer

Alavés 2 – Huesca 1.

Barcelona 3 – Betis 4.

Sevilla 2 – Espanyol 1.

Rayo Vallecano 2 – Villarreal 2.

Celta 2 – Real Madrid 4.

POSICIONES

1.- Barcelona 24 puntos.

2.- Sevilla, Atlético Madrid y Alavés 23.

5.- Espanyol 21.

6.- Real Madrid 20.

7.- Valladolid, Levante y Girona 17.

10.- Real Sociedad, Getafe y Betis 16.

13.- Eibar 15.

14.- Celta y Valencia 14.

16.- Villarreal 11.

17.- Athletic Bilbao y Leganés 10.

19.- Rayo Vallecano 7.

20.- Huesca 6.