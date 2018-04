González: “Jarry puede ganar una serie solo”

El ex tenista nacional Fernando González destacó las cualidades de Nicolás Jarry (65º del ranking) de cara a la serie de Copa Davis que tendrá Chile ante Argentina este fin de semana en San Juan.

En una entrevista con el diario argentino La Capital de Rosario, el “Bombardero de La Reina” comentó que la llave será “muy entretenida por la rivalidad que hay entre ambos países, a pesar de que desde un primer concepto el pronóstico es favorable para Argentina en todos los deportes”.

ELOGIOS

“Feña” dedicó palabras al equipo trasandino: “Independientemente de que no juegue Juan Martín Del Potro, lo cual es una gran pérdida para su equipo, sí tienen varios jugadores en los primeros puestos del ranking y Chile recién tiene uno, Nicolás Jarry, quien viene jugando muy bien y es un jugador que puede ganar una serie solo”.

En la misma línea, González agregó que “Jarry es de ese tipo de jugadores que no dependen de su rival para ganar. Siempre va a pasar el partido por él. No sé, la serie se va a jugar viernes y sábado, se va a jugar seguido, lo cual puede ser beneficioso para él… Le falta todavía, pero ya está para seguir dando pasos importantes en los próximos meses”.

CONSEJO

Además, el medallista olímpico contó cómo influyó para que Jarry jugara por nuestro país y no por Estados Unidos. “Me acuerdo que yo estaba recién retirado, viajaba mucho a Miami, ‘Nico’ estaba viviendo en ese momento allá, su mamá tiene pasaporte americano, así que tenía todo para poder jugar por Estados Unidos y se le acercaban mucho. Pero fui y le dije que no hay nada como que te griten ‘ceacheí’, jugar por tu país, sobre todo porque Chile tiene poca historia en el deporte, entonces la gente lo va a valorar más todavía. Y bueno, menos mal que se quedó jugando por Chile”, reveló González.

“SILLAZOS”

En otro tema, el retirado tenista también recordó el famoso episodio de los “sillazos”, ocurrido en la serie por Copa Davis ante Argentina del año 2001.

“Fue bien vergonzoso y una pena. Todo empezó porque en el fútbol Argentina le ganó a Chile una semana antes 4 a 1 y de ahí fue todo ‘la revancha o la venganza en el tenis’, empezó todo ese ambiente. El estadio no estaba terminado, creo que regalaban alcohol, había mucho público que no entendía de tenis, hacían mucho ruido y yo quiero creer que fueron a hacer travesuras. Pero claro que no fueron a hacer travesuras. Al papá de (Mariano) Zabaleta (entonces la principal raqueta argentina) le tiraron un sillazo (y lo hirieron)”, relató.

“Justo cuando ocurrió todo, yo no estaba en la cancha, estaba adentro, pero fue un susto grande, sobre todo para los argentinos. Aunque para nosotros también, salimos muy perjudicados, muy avergonzados, con castigo. Menos mal que eso ya pasó”, cerró González.