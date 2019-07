“González y Riquelme tienen la actitud que se requiere para jugar en la U”

El técnico de Universidad de Chile, Alfredo Arias, se mostró satisfecho con los dos refuerzos que han sumado durante el receso.

La “U” se alista para visitar mañana a Temuco desde las 16 horas (de Chile) en el encuentro de ida correspondiente a los octavos de final de Copa Chile.

“Osvaldo González (central procedente del Toluca de México) nos aportará su experiencia y su capacidad. Era un mercado especial, con pocas opciones por las limitantes del reglamento, y nosotros no podíamos traer a cualquier jugador, pero a él sí, porque es una persona que conoce el club y eso es un plus. A los refuerzos los necesitamos ahora ya, dado que está todo muy difícil, muy duro”, comentó el entrenador uruguayo en conferencia de prensa.

“La llegada de Marcos Riquelme (ariete argentino del Bolívar) tiene que ver con lo que adolecimos el semestre anterior y cualquiera que hubiese estado en mi puesto o como gerente técnico hubiera intentado mejorar eso. Llega para buscar goles y para liberar a quienes han cargado con esa responsabilidad”, añadió, destacando que “los dos tienen la actitud que se requiere para jugar en la U”.

TEMUCO

Respecto a la llave ante el cuadro de Primera “B”, Arias analizó: “Temuco es un equipo de ‘primera’, por la capacidad de sus jugadores, por su dinámica. Yo los estuve viendo y por eso les dije a mis jugadores que no nos podemos relajar, que debemos jugarlo muy bien para ganar, con extremos muy veloces y hábiles. Ojalá podamos hacerla, con humildad y sabiendo que vamos a sufrir mucho para ganar”.

El técnico azul también tuvo palabras para Jean Beausejour, quien a sus 35 años anunció que se retira de la Selección para dedicarse por completo a la “U” hasta que finalice su contrato en diciembre de 2020. “Siempre quise tener un jugador así. Es además una bellísima persona y por eso no me extraña su nivel de compromiso con el club. Espero que a Jean, en el futuro lo inviten quienes forman a los jugadores del club, para que hable con los más pequeños, porque si lo escuchan dejará muy buenas semillas”.

HERRERA

A LA BANCA

En otros temas, Arias confirmó que “Herrera va a seguir siendo suplente”, mientras que “Beausejour y Guerra van a jugar”. En tanto, Angelo Henríquez “tiene las mismas posibilidades que sus otros compañeros”.

Sobre la posibilidad de sumar un tercer refuerzo, jugó a los misterios. “Tenemos un plantel relativamente corto y hemos optado por subir a los Sub-19 para tener más alternativas”, se limitó a comentar.

La “U” formaría mañana con Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Jean Beausejour; Gonzalo Espinoza, Rafael Caroca; Nicolás Oroz; Sebastián Ubilla, Nicolás Guerra y Leandro Benegas.

VITTOR SE

DESPIDIO

En otro tema, Sergio Vittor se despidió del plantel, cuerpo técnico e hinchas, pues partirá a Banfield.

El zaguero central argentino desmintió un supuesto conflicto con Arias. “Mi salida se dio en un contexto bueno en el que charlamos con el ‘profe’. Yo no tuve mucha continuidad con Arias, es una realidad, pero son gustos futbolísticos. Ayer (jueves) estuve con ellos, me despedí, tomamos unos mates incluso. No hubo nada de lo que se dijo y me voy muy agradecido del cuerpo técnico, de la dirigencia y principalmente de mis compañeros, que me la han hecho pasar muy bien acá”, comentó Vittor.

“He escuchado muchos inventos, no hablé durante una semana y los periodistas inventaron un montón de cosas, como que yo no quería usar GPS en las prácticas. Lo hablamos con el ‘profe’ y nos reíamos, porque yo siempre usé GPS. Fue muy raro todo”, añadió, subrayando que vuelve “feliz” a su país porque defenderá “a un club que quiero mucho”.