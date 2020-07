Goyco Maslov y Yanko Masle dos inolvidables en el automovilismo

La ausencia obligada este año por primera vez del Gran Premio de Tierra del Fuego nos deja con un sabor amargo y nostálgico de lo que es esta emblemática carrera de la que gran parte de los amantes del automovilismo piensan en correr alguna de sus ediciones.

La historia es rica en hechos, historias, anécdotas y episodios, tanto buenos como malos, que han marcado cada una de las 46 versiones disputadas y que han ayudado a hacer grande esta prueba en el tiempo.

Muchos son los actores, de uno o del otro lado del alambre, que han dejado su huella grabada en las rutas fueguinas con actuaciones que son recordadas hasta los días de hoy, con predominio de pilotos argentinos pero también con presentaciones destacadas de corredores magallánicos.

Entre ellos quisimos destacar a dos que ya no están con nosotros: el porvenireño Goyco Maslov, fallecido en diciembre de 2014, y el puntarenense Yanko Masle, que nos dejó en abril del año pasado, los que ocuparon un puesto importante en el historial de la prueba.

ACTOR PRIVILEGIADO

En el caso de “Goyco” fue actor de privilegio en la primera edición de la competencia disputada en agosto de 1974, logrando alcanzar el primer lugar en la categoría “B” hasta los 5.000 c.c. (sólo corrieron dos series) junto a su copiloto o navegante Lorenzo Alasevic en un Mercedes Benz 220 empleando un tiempo de 6 horas y siete minutos.

Por su parte, Yanko es uno de los corredores regionales con más participaciones en la carrera, partiendo a comienzos de los ’80 y alcanzando el triunfo en 1992 en la categoría “B”.

En su última visita a su querido Porvenir, en octubre de 2008, tras llegar desde Venezuela, país donde residió por más de treinta años, Maslov comentó que “yo corrí el Gran Premio cuando no había frenos o se corría una hora 45 minutos dentro del pueblo, donde tenías todas la dificultades del mundo, los postes de luz, el público en las veredas, otros en las cercas. Gracias a Dios nunca sufrimos un accidente”.

DESDE LOS QUINCE AÑOS

“Corrí por 15 años, no por un día sentado dentro del auto, hasta el ‘74 en el primer Gran Premio de la Hermandad y siempre cuento cuando gané por una hora 45, no porque el de atrás fuera malo, sino que el manejo en la nieve yo lo tenía asumido como algo habitual, del momento que vivía en una estancia fueguina, donde me enseñaban el barro y el hielo”.

“Goyco” Maslov también destacó en las competencias de Turismo Carretera que se disputaban en la Patagonia, como también probó suerte, con gran éxito, en el desaparecido autódromo de “Las Vizcachas”, ubicado en Puente Alto, Santiago, con los mejores exponentes de la época a nivel nacional.

PERMANENTE ANIMADOR

Yanko Masle también fue un animador permanente del Gran Premio, iniciándose justamente en el automovilismo participando de esta carrera.

“El ‘78 ó ‘79 me compré un Honda del año con el que hice mi primera experiencia en la Hermandad y desde ahí marcamos la pauta. Entramos a pelear los primeros lugares, siempre estuvimos bien y me considero como uno de los buenos pilotos regionales”, señalaba en una nota a nuestro diario realizada previo al Gran Premio 2015.

“La primera vez dijimos ‘vamos a ir a dar la vuelta’, pero obviamente cuando nos vimos involucrados en la carrera fuimos cambiando nuestra mentalidad, siempre peleando por los primeros lugares”, hasta el 2012 que fue la última edición que corrió.

Su primer navegante fue su primo Jorge Masle, campeón de Turismo Carretera, con quien estuvo dos años, cambiándolo después por Julián Martinic, con quien hizo varias ediciones hasta que llegó la época de los Lada Samara donde empezó a trabajar con “Pancho” Cárdenas durante 10 años y luego con Gabriel Díaz y Juan Pablo Oyarzo.

UNICA VICTORIA

Obtuvo un triunfo en la versión de 1992 en la categoría “B” con Lada Samara, y de ahí en adelante los resultados fueron variados con segundos y terceros puestos, “varias veces no llegamos o nos volcamos en otras tantas”, comentaba en la misma nota.

“En los inicios teníamos la noción de lo que podía ser una hoja de ruta, eran escritos que hacíamos tipo mapa, nada parecido a lo que hay hoy. Cuando ganamos con el Samara, obviamente me subí con una persona que estaba capacitada (“Pancho” Cárdenas). El sabía lo que era una hoja de ruta, empezamos a usar equipo de seguridad y te disfrazabas en cierta forma de piloto. Ahí se empezó a notar la diferencia”.

“Hoy nadie corre si no cuenta con un navegante, nadie quiere arriesgarse por lo que cuesta participar en un Gran Premio, la inversión es muy fuerte, la gente de punta sabe que tiene que tener lo mejor, entre eso está el mejor navegante que sea posible”.

GRAN PREMIO POR AÑOS

“El Gran Premio va a seguir existiendo por años, vamos a ver qué pasa con el pavimento, tendremos que cambiar algunas cosas por la velocidad que imprimen los autos o a lo mejor cambiar las categorías para que no sea tan riesgoso”, adelantaba Yanko su comentario con respecto al futuro de esta carrera.

Fueron dos grandes que no sólo hicieron historia en el automovilismo patagónico sino que también entregaron pautas a las generaciones posteriores de cómo enfrentar el desafío de subirse a un auto de competición con la responsabilidad y profesionalismo que exige este deporte.