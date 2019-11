Guardiola brinda espaldarazo a un vapuleado Bravo

Claudio Bravo vivió una jornada para el olvido el pasado miércoles en la Champions League. El arquero chileno reapareció en el torneo continental europeo después de un año y ocho meses recibiendo un gol a los cuatro minutos de su ingreso tras el descanso (por lesión de Ederson Moraes) y a los 79’ se fue expulsado por un supuesto foul siendo “último hombre” en una discutida decisión del árbitro y el Var.

Una vez consumado el empate 1-1 en casa del Atalanta de Italia, la prensa inglesa destrozó al arquero chileno, pero el DT de Manchester City, Josep Guardiola, puso paños fríos.

Al ser consultado si confía en Bravo (en caso que Ederson no se recupere) para el crucial partido de este domingo contra el puntero Liverpool por la Premier League, “Pep” enfatizó: “Vamos a tratar con Ederson, pero no vamos a tomar riesgos. Si Ederson puede jugar, va a jugar. Si no, va a jugar Claudio. Esa es la alternativa que tenemos. Confiamos mucho en él. Puede jugar y eso es todo”.

En esa misma línea, agregó que “él (Bravo) está preparado y tiene una experiencia profesional increíble”.

Por otro lado, Guardiola confirmó que el meta brasileño tiene un problema muscular que “no es grave, pero es mejor evitar riesgos. No sé si jugará contra Liverpool…”.

El partido se jugará este domingo a las 13,30 horas (de nuestro país) en casa de los “reds”, quienes lideran el torneo con 31 puntos, escoltados precisamente por el City con 25 unidades.

DURAS CRITICAS

Bravo, quien sólo es titular en las copas secundarias del fútbol inglés, fue duramente criticado por la prensa inglesa tras la expulsión del miércoles.

“Fue momento de locura que hizo recordar su calamitosa primera temporada en Inglaterra. El City debe estar rezando para que Ederson se recupere a tiempo para estar en Anfield el fin de semana. Seguramente no pueden ir allí con Bravo en este estado de ánimo”, comentó Dailymail.

Telegraph sostuvo que el portero chileno “nunca le ha dado mucha tranquilidad a los fanáticos del City”, mientras Mirror escribió que el meta nacional “carece de la misma seguridad (que Ederson) entre los postes”, subrayando que “la pérdida de Ederson podría ser un golpe fatal para las esperanzas del City de ganar un tercer título consecutivo”.