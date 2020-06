Guede reemplaza a Quinteros

Pablo Guede será el nuevo entrenador de los Xolos de Tijuana mexicano y reemplazará a Gustavo Quinteros, quien fue recientemente despedido y está en conversaciones para integrarse a Colo Colo, club al que también dirigió Guede.

A su llegada, Guede señaló que espera formar un cuadro ofensivo “a mí me gusta ganar, me gusta el fútbol ofensivo, atacar, que mi equipo meta muchos goles y que nos hagan pocos y vamos a intentar que Xolos juegue de esa manera, por eso digo que para mí lo más importante es ganar”, dijo Guede en su presentación.

ILUSIONADO

“Desde que me llamaron de Xolos me generó mucha ilusión porque es un desafío muy importante en mi carrera. Llego a un club con objetivos muy claros y eso me parece trascendental, así que podría definir este reto como algo lleno de ilusión”, reconoció.

Destacó el plantel que está armando junto a su directiva para el Clausura 2020, “estamos armando un gran plantel en Xolos que nos va a dar una gran cantidad de variantes y eso ilusiona porque vamos a estar cubiertos con casi dos futbolistas por línea y eso me tiene muy contento e ilusionado”.

Anteriormente Guede dirigió al Al-Ahli de Arabia Saudita, a Colo Colo y Palestino en nuestro país, a San Lorenzo y Nueva Chicago en Argentina, iniciándose en España con el club El Palo, de la tercera división.