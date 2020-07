Hamilton dio cátedra sobre la lluvia

Lewis Hamilton volvió a dar cátedra ayer logrando la “pole position”, la 89º de su carrera, para el Gran Premio de Estiria, segunda fecha del Mundial de la Fórmula Uno que se disputará hoy a partir de las 10,10 horas de Magallanes en el circuito Red Bull Ring de Austria.

En tanto Max Verstappen, uno de los más destacados en los entrenamientos, derrapó y debió conformarse con el segundo puesto a 1.216 segundos del británico, mientras que Carlos Sainz finalizó en el tercer lugar a 1.398.

Los veinte autos giraron permanentemente en condiciones extremas bajo la lluvia de Spielberg, con escaso agarre en el asfalto, unos cuantos despistes y sin público que pudiera vibrar en las tribunas debido a la pandemia de coronavirus.

“CORAZON

EN LA BOCA”

“Terminé con el corazón en la boca, pero me encanta salir a pista con estas condiciones”, dijo Hamilton. El séxtuple campeón mundial realizó un giro imposible de imitar en su último intento luego de pasar algún sobresalto en su penúltima vuelta con la pista bañada por las condiciones climáticas que incluso pusieron en duda la disputa de la clasificación.

“No veía por dónde iba y en el penúltimo giro me pegué un susto que me dejó con el corazón en la boca. Adoro correr en estas condiciones. Me recuerdan cuando corría en Inglaterra en kart o en las categorías menores incluso en peores condiciones que estas”, enfatizó el británico.

FERRARI NO

MEJORA

Por su parte, Ferrari volvió a sufrir en Austria. Charles Leclerc fue eliminado en la Q-2 en tanto que Sebastian Vettel entró con lo justo dentro de los diez mejores.

Los de Maranello continúan con sus habituales dolores de cabeza. “No se puede esperar un salto cuántico al cabo de una semana, señaló Vettel respecto a su resultado, luego de haberse ubicado en el undécimo la semana pasada, no teníamos el paquete correcto para lluvia y se hizo muy difícil alcanzar la temperatura correcta para los neumáticos. Además la visibilidad estaba al límite”.

El cuarto lugar quedó en manos de Valtteri Bottas (Mercedes), Esteban Ocon llegó quinto (Renault) y el sexto fue para Lando Norris (McLaren), pero partirá noveno por una penalización impuesta en los ensayos del viernes, por adelantar con banderas amarillas.

CLASIFICACION

Q-1

1.- Lewis Hamilton (G. Bretaña / Mercedes), 1’19”.273.

2.- Max Verstappen (Holanda / Red Bull), a 01”.21.

3.- Carlos Sainz (España / McLaren), a 01”.39.

4.- Valtteri Bottas (Finlandia / Mercedes), a 01”.42.

5.- Esteban Ocon (Francia / Renault), a 01”.64.

6.- Alexander Albon (Tailandia / Red Bull), a 01”.73.

7.- Pierre Gasly (Francia / Alpha Tauri) a 01”.75.

8.- Daniel Ricciardo (Australia / Renault), a 01”.91.

9.- Lando Norris (G. Bretaña / McLaren), a 01”.65.

10.- Sebastian Vettel (Alemania / Ferrari), a 02”.37.

Q-2

11.- Charles Leclerc (Francia / Ferrari), 01’19”.628.

12.- George Russell (G. Bretaña / Williams), 01’19”.636.

13.- Lance Stroll (Canadá / Racing Point), 01’19”.645.

14.- Daniil Kvyat (Rusia / Alpha Tauri), 01’19”.717.

15.- Kevin Magnussen (Dinamarca / Haas), 01’20”.211.

Q-1

16.- Kimi Raikkonen (Finlandia / Alfa Romero), 01’21”.372.

17.- Sergio Pérez (México / Racing / Point), a 01’21”.607.

18.- Nicholas Lafiti (Canadá /Williams), 01’21”.759.

19.- Antonio Giovinazzi (Italia / Alfa Romero), 01’21”.831.

20.- Romain Grosjean (Francia / Haas), s/tiempo.