Hamilton quiere conocer Chile

El multicampeón Lewis Hamilton ha recorrido el mundo en su aventura como estrella de la Fórmula Uno. Sin embargo, hay un lugar que aún no conoce y que espera recorrer: Chile.

“Nunca he estado ahí, pero he querido ir. De hecho, trabajo con gente que tiene familia allá (Rosa Herrero, su asesora de prensa)”, comentó el piloto británico en declaraciones a El Mercurio.

“He visto imágenes increíbles del país, en especial cómo se ven las estrellas en el cielo. Como dije antes, soy loco sobre el espacio, así que espero ir allá algún día. No sé cuántos fans tendré en Chile”, agregó Hamilton.

Entre otros temas, también se refirió a su comparación con Michael Schumacher y los récords que ha roto de la leyenda alemana. “Cuando voy a las carreras y me empiezan a hablar de récords, honestamente creo que significa más para la gente que me lo pregunta. Soy un hombre que no se fija en eso. Por supuesto que cuando mi nombre es mencionado al lado de gente que crecí admirando es como ‘wow’… Tengo que tomarme un segundo para pensar y darme cuenta de lo que significa”, enfatizó.