Handbolista magallánica campeona en Portugal

Una enriquecedora experiencia vivió la handbolista magallánica Kathalina Cárdenas Oyarzún en el reciente torneo internacional juvenil Paredes Handball Cup 2019 que se disputó en Portugal.

Kathalina, quien es preseleccionada chilena de categoría cadete, viajó en su calidad de jugadora del club federado Ovalle Balonmano de Santiago a la competencia que se llevó a cabo en la ciudad de Oporto.

Su vínculo con el club capitalino comenzó desde que el año pasado la vio en acción el técnico Felipe Maurín, ex seleccionado chileno adulto, en un torneo efectuado en esta capital regional. En esa ocasión el DT apreció el talento de la destacada zurda puntarenense que juega de extremo derecho y la invitó a sumarse a las filas del Ovalle Balonmano, algo que Kathalina aceptó con gusto, pues era una gran posibilidad de adquirir mayor roce y estar en competencia de manera permanente.

Desde entonces, gracias al respaldo incondicional de sus padres, la handbolista viaja a Santiago cada vez que defiende los colores del Ovalle Balonmano. Además participa en “concentraciones” de la preselección chilena con respaldo del programa Cer (Centro de Entrenamiento Regional) del IND, que le costea los pasajes para tal efecto.

GRAN DESEMPEÑO

En medio de toda esta dinámica, se le dio la posibilidad de viajar al torneo lusitano, siendo considerada para una cita juvenil pese a que con sus 16 años (estatura 1,68) recién es cadete.

Ya en el Paredes Hand-ball Cup 2019, Kathalina partió en la banca debido a que da ventaja por edad, durante una fase grupal perfecta para el club chileno, pues ganó sus tres compromisos: 36-5 al Balonmano Brigantium (España), 42-6 al CDE Distrito 21 (España) y 22-19 al Colegio Gaia (Portugal).

“En el primer partido jugué el segundo tiempo, en el segundo me pusieron como a los 10 minutos y lo jugué completo y en el tercero también entré casi desde el principio”, cuenta a través del teléfono la jugadora magallánica, quien ayer se encontraba ya en Santiago, tras arribar desde Oporto.

La tónica se repitió en cuartos de final, con Kathalina marcando firme presencia en la victoria sobre ARC Alpendorada (Portugal) por 27-18.

Con un espacio importante ganado entre las estelares del equipo, luego vendría el triunfo ante CD Bartolomeu Perestrelo (Portugal) por 25-21 en semifinales y acto seguido una finalísima que tuvo a la jugadora magallánica también como sólida protagonista en cancha, para terminar levantando la copa junto a sus compañeras en calidad de invictas luego de imponerse en el partido más estrecho a Federación Riojana Balonmano (España) por 21-20.

“La pasamos demasiado bien y lo disfrutamos mucho. Con este equipo no había jugado antes porque ellas son de una categoría mayor. Me sirvió mucho como una linda experiencia”, destaca la handbolista.

Cabe mencionar que Ovalle Balonmano fue el único equipo sudamericano en el torneo internacional lusitano, que reunió a representativos de España, Portugal, Serbia, Alemania, Rusia, Italia y Taiwán en siete categorías de damas y varones.

LO QUE VIENE

Kathalina retorna hoy a Punta Arenas, pero sólo por algunos días, pues en su calidad de preseleccionada nacional participará entre el 22 y 26 de julio en una nueva “concentración” en Santiago.

“Mi objetivo es quedar en la Selección Nacional. No sabemos cuándo será la nómina, seguramente antes de fin de año”, apunta, asumiendo con gusto ese permanente vaivén de traslados entre Santiago y Punta Arenas. “El año pasado me tocaba viajar como una vez al mes, pero este año ha sido prácticamente semana por medio”, grafica.

Alumna de tercero medio en el Experimental Umag, defiende también a su Liceo en competencias estudiantiles y, de hecho, se consagró campeona nacional escolar con el Leumag en 2017.

¿Y cómo lo hace con los estudios en medio de tanto viaje? La respuesta con tono de agradecimiento surge espontánea: “Los ‘profes’ y el colegio han sido muy buenos conmigo porque me han ayudado mucho para poder rendir las pruebas. Las notas están bien, me preocupo siempre de eso. Todavía no tengo claro qué voy a estudiar, tecnólogo médico o educación parvularia, no sé, pero igual me gustaría seguir jugando al mismo tiempo porque en el handbol hay categoría adulta”.