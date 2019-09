“Hay mucho que conversar cuando vuelvan las caras de siempre”

Mostrando una abierta disposición al diálogo -a diferencia de ocasiones anteriores- para solucionar los conflictos en el camarín de la “Roja”, el portero Claudio Bravo se sumó ayer al plantel en Los Angeles, Estados Unidos, donde este jueves se medirán Chile y Argentina en el primero de dos amistosos programados en “Fechas Fifa” (23 horas, de Magallanes).

Casi dos años sin ser convocado estuvo el emblemático ex capitán bicampeón de América. Recordemos que la interna del seleccionado nacional se quebró por polémicas declaraciones post fracaso rumbo al Mundial de Rusia 2018, cuando la esposa del arquero, Carla Pardo, filtró en las redes sociales supuestos actos de indisciplina que apuntaban a Arturo Vidal.

LESION

Después de la máxima cita, en agosto del mismo año, Bravo sufrió una rotura de tendón de Aquiles que lo tuvo 11 meses alejado de las canchas.

Hoy, después de una muy buena pretemporada europea, el meta continúa siendo suplente en Manchester City, pero el técnico Reinaldo Rueda estimó que es el momento justo para convocarlo a la Selección.

Eso sí, en esta pasada no fueron considerados, entre otros, Vidal ni Gary Medel. Este último es el actual capitán y parece alineado con el “Rey” en el conflicto con Bravo.

DISPOSICION

“No tengo que hablar absolutamente nada”. Ese fue el último comentario que había hecho Bravo durante la pretemporada reciente con el City.

Pero ayer, tras arribar a Los Angeles, dejó claro que su postura es ahora radicalmente opuesta. “Hay muchos temas que conversar, pero eso ya el tiempo lo definirá. Ahora hay gente nueva, hay que enfocarse netamente en eso, porque hay algunos que vienen por primera vez a la Selección. Más adelante, cuando vuelvan las caras de siempre, habrá tiempo de hablar lo que se deba…”, expuso el arquero de Manchester City.

Respecto a la imposibilidad de tener esa conversación ahora, por la ausencia de Vidal y Medel, el portero enfatizó: “El técnico sabe por qué hizo esta nómina, él sabe qué es lo que hace y qué es lo mejor para la Selección…”.

“FELICIDAD”

Sobre su retorno a las convocatorias, dijo tomarlo “con felicidad” y agregó: “Llevo mucho tiempo sin estar en la Selección por distintos motivos, el principal fue mi lesión, la que me alejó casi un año. Pero ese es un tema pasado. Creo que para mí también ha sido un renacer porque me tocó sufrir una lesión compleja que, a la mayoría de los jugadores, prácticamente los deja muy limitados a futuro, pero en mi caso fue todo lo contrario”.

“El hecho de tener el tiempo necesario para recuperarme de buena manera ha sido exitoso. Lo que me han brindado en mi club ha sido increíble en todos los aspectos y eso, al final, te ayuda a sentirte bien y a poder estar nuevamente acá para aportar como siempre”, complementó.

TITULARIDAD

Bravo tendrá que luchar un puesto principalmente con Gabriel Arias, quien fue titular en la Copa América de Brasil. “Uno siempre quiere estar compitiendo, quiere dar lo mejor. A nivel de Selección uno aspira a dar lo máximo y para eso deben estar los mejores, pero fuera de eso, me tocó estar un período de tiempo fuera por lesión. Si no fui a Copa América no dependía exclusivamente de mí, eso también lo dejé claro la última vez. Fue una decisión netamente del entrenador, son cosas que están fuera de mi alcance. Yo estaba en condiciones de ir a la Copa América, pero la decisión la tomó él, pensó que me podía ‘sentir’ (si era suplente), pero yo digo que no me hubiese sentido”, cerró.

“La historia de mi vida ha sido trabajar para jugar, para competir, para ser titular y para obtener logros importantes. Si vemos mi carrera, hay triunfos y derrotas que te ayudan a conseguir lo otro, hay lesiones de por medio. No siempre las cosas son color de rosa, creo que está la otra parte y si no te preparas y no trabajas, difícilmente podrás llegar al éxito o a jugar a una de los mejores clubes del mundo o en una de las mejores selecciones”, agregó.

CAPITANIA

Bravo también se refirió al tema de la capitanía que hoy está en poder de Medel. “Para mí es un proceso nuevo. Llevo casi dos años sin estar. Mentiría si dijera cómo es la manera de entrenar o de trabajar hoy en la Selección porque no he estado ni un día, aunque sí he tenido conversaciones con el técnico”.

“El tema de la capitanía no me preocupa. Son decisiones que toma el entrenador. Sé de sobra lo que es ser capitán, creo que soy el jugador que más veces lo ha sido en el fútbol chileno, pero no tengo ningún problema. Mi función principal es aportar, trabajar duro y demostrarle a los demás que estamos en una Selección competitiva, una de las mejores del mundo”, añadió.

“No depende de mí (volver a portar la jineta). El técnico fue enfático en decir que él designará al capitán. Yo vengo a jugar, a trabajar y aportar. Donde estoy siempre aspiro a lo más alto, mis metas siempre son altas. No vengo acá a sentarme y ocupar un lugar, vengo a aportar”, finalizó.

HABLA ARIAS

Previamente, el meta argentino-chileno Gabriel Arias habló igualmente tras arribar a Los Angeles y fue consultado por el retorno de Bravo.

“Nunca compartí con él. Lo único que puedo hacer es aprovechar a un arquero de su categoría y sacarle el máximo de provecho”, dijo el portero de Racing de Avellaneda.

“Siempre se puede aprender algo, todos los días. Más de un arquero como Bravo. Hay que disfrutar y aprovechar todo lo que nos pueda aportar. No todos los días se comparte con un arquero como él”, enfatizó.

PRACTICA

SUSPENDIDA

En lo futbolístico, el plantel de la “Roja” no pudo entrenar ayer en cancha por un problema logístico y sólo efectuó trabajos físicos en gimnasio.

Además de Bravo, se integró ayer al plantel el volante de Bayer Leverkusen, Charles Aránguiz, y por la noche se esperaba el arribo de Alexis Sánchez, reciente contratación del Inter de Milán.

Recordemos que la próxima semana Chile jugará su segundo amistoso en esta pasada, como visita contra Honduras en San Pedro Sula el martes 10 a partir de las 22,30 horas (de nuestro país).