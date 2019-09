“Hay que hacerlo público: los árbitros mienten…”

Generalmente ponderado en sus declaraciones, el técnico Gustavo Quinteros (foto) se salió ayer de su esquema para lanzar un duro dardo contra el arbitraje nacional.

El entrenador de Universidad Católica disparó con todo contra el árbitro César Deischler, asegurando que el juez mintió en el informe del partido ante La Calera, el pasado fin de semana por Copa Chile (derrota cruzada 1-2 en el “Nicolás Chahuán”, por los cuartos de final de ida), cuando el DT argentino fue expulsado.

En el reporte arbitral, Deischler consignó que Quinteros lo insultó con la frase “No tienen pantalones, cobardes, son un desastre”, debido a que no expulsó inmediatamente a Matías Laba, quien había fracturado a Francisco Silva. El calerano vio la roja recién tras los reclamos de la UC y luego de comprobarse la gravedad del foul.

DESCARGOS

Ayer, el técnico cruzado abordó el tema. “Yo creo que todo el mundo escuchó lo que le dije, con todo respeto, en un momento que veía que un jugador estaba fracturado, porque yo me di cuenta desde el primer momento. Y después la expulsión mía, que no entiendo por qué, porque en ningún momento le falté el respeto y eso de los pantalones es mentira. Lo digo públicamente, mintieron”, afirmó Quinteros.

“Esas no son palabras mías. Si hubiesen puesto en el informe ‘no tienen huevos’, puede ser que sea mío, porque eso lo digo. ¿Pero pantalones? No, eso es un invento terrible. Hay que también hacerlo público: los árbitros mienten… Están mintiendo en el informe respecto a lo que pasó conmigo”, añadió el entrenador.

“Todo esto me produce bronca, impotencia, porque nosotros no tenemos defensa. ¿Cómo puede ser que un árbitro no se dé cuenta (de la gravedad de la infracción o que un línea y un cuarto juez no se den cuenta?… El árbitro estaba a dos o tres metros”, insistió.

LESIONADOS

En otro tema, Quinteros lamentó las lesiones que afectan al cuadro estudiantil de cara al choque con O’Higgins en San Carlos de Apoquindo, este domingo a partir de las 17,30 horas.

“Esperamos que el ‘Chapa’ (José Pedro Fuenzalida) se recupere, ojalá, porque probablemente no estará (Edson) Puch, no está Jeisson (Vargas)… Si no juega el ‘Chapa’ vamos a tener una complicación. A veces tenemos malas rachas por las lesiones, muchas por traumatismos ahora, lamentablemente. Pero también cuando faltan jugadores importantes uno se pone mal, sin embargo a la vez se da la posibilidad para que se muestren otros integrantes del plantel”, finalizó el técnico cruzado.

21ª FECHA

Tras el breve receso por los amistosos de la Selección Chilena, el Campeonato Nacional se reanuda este fin de semana con la siguiente programación:

Hoy

19,30: Huachipato – Curicó Unido, en el Cap de Talcahuano.

Mañana

12,30: Palestino – Coquimbo, en La Cisterna.

15,00: Iquique – Audax Italiano, en Cavancha.

17,30: U. Española – U. de Chile, en el Santa Laura.

Domingo 15

12,30: U. de Concepción – Colo Colo, en el “Ester Roa”.

15,00: Cobresal – Everton, en El Salvador.

17,30: U. Católica – O’Higgins, en San Carlos de Apoquindo.

20,00: La Calera – Antofagasta, en el “Nicolás Cha-huán”.

POSICIONES

1.- U. Católica 46 puntos.

2.- Colo Colo 33.

3.- Audax 31.

4.- La Calera 30 (dif. +7).

5.- Coquimbo 30 (dif. + 5).

6.- O’Higgins 30 (dif. 0).

7.- Palestino 29 (dif. +7).

8.- Huachipato 29 (dif. 0).

9.- Curicó 26 (dif. +1).

10.- U. Española 26 (dif. -8).

11.- Cobresal 24.

12.- Iquique 23.

13.- Everton 22.

14.- U. de Chile 20.

15.- Antofagasta 17.

16.- U. de Concepción 16.

GOLEADORES

Con 10: Ignacio Jeraldino (Audax).

Con 9: Lucas Passerini (Palestino).

Con 8: Mauro Quiroga (ex Curicó) y Matías Donoso (Iquique).

FECHA ANTERIOR

Recordemos que en la 20ª fecha, previo al receso, se registraron los siguientes marcadores:

La Calera 0 – Everton 0.

Curicó 1 – Iquique 2.

Coquimbo 2 – U. de Chile 2.

Audax 3 – U. Española 2.

U. de Concepción 0 – Palestino 0.

Antofagasta 1 – U. Católica 2.

O’Higgins 0 – Huachipato 3.

Colo Colo 0 – Cobresal 2.