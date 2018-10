Héctor Tapia, DT de Colo Colo: “No soy un técnico que a la primera crisis sale arrancando”

Héctor Tapia afirmó que su intención es cumplir con el contrato que lo liga a Colo Colo hasta fin de año y que de momento no le preocupa su continuidad, sólo derrotar este domingo a Audax Italiano en el césped sintético de La Florida (17,30 horas).

“No soy un técnico que a la primera crisis sale arrancando. Es más, las dos veces que he tomado este equipo ha sido en momentos de crisis y lo hemos sacado adelante”, comentó ayer el técnico albo en una conferencia de prensa.

“Tengo contrato hasta diciembre y voy a cumplir con mi trabajo. Por mi parte, voy a seguir haciendo lo que sé. La continuidad no es lo que más me importa, lo que me importa es ganar el domingo”, agregó.

PRESION

El entrenador aseguró que está acostumbrado a lidiar con las exigencias de la hinchada. “Presión hay siempre en Colo Colo, no sólo ahora. Es un momento complicado, pero no soy de los que a la primera dificultad toma sus cosas y se va”, insistió.

Tapia contó también cómo se sintió el pasado lunes cuando el directorio de Blanco y Negro se reunió para evaluar su permanencia en el equipo. “Nosotros estábamos entrenando y se realizó esa reunión, pero no cambió en nada lo que teníamos planificado… Hemos vivido cosas muy bonitas y otras no, pero de todo se aprende. Estoy en un club que está acostumbrado a ganar y en estos momentos lo único que tienes que hacer es trabajar y creer en tu trabajo”.

ANTE AUDAX

De cara al partido contra los itálicos, Tapia sostuvo que “todavía no defino el equipo”, para luego complementar: “Lucas Barrios ha trabajado muy bien en la semana y él es muy importante para nosotros. Tenemos ausencias importantes y eso abre la posibilidad para otros jugadores. El que entre tiene que aprovecharlo”, cerró el DT.

APOYO DE BYN

Gabriel Ruiz Tagle, presidente de Blanco y Negro, aclaró el motivo de la reunión del lunes. “Se analizaron los resultados en el torneo nacional, que no han acompañado hasta ahora ni han estado a la altura de las expectativas, razón por la que quisimos citar a nuestro director deportivo (Marcelo Espina) el lunes pasado. Pudimos analizar las situaciones a nivel de directorio y el acuerdo fue apoyar a ‘Tito’ Tapia para revertir los resultados. Si hubiésemos querido hacer otra cosa, hubiésemos propiciado una votación, lo que no ocurrió”, explicó.

En la misma línea, el personero dijo que, pese a la mala racha de ocho encuentros consecutivos sin triunfos, “analizamos la situación y dimos una muestra de apoyo. Ayer (miércoles) estuve con ‘Tito’ y le dejé claro eso. No hay nombres ni gestión alguna en búsqueda de nombres. No existe ningún plan B”.

EVALUACION

“Le hemos transmitido a los jugadores que la evaluación del desempeño de cada uno será a final del torneo (renovación). Más allá de eso, hemos tenido reuniones con algunos jugadores para conocer su disposición”, añadió el presidente de ByN.

Finalmente, reflexionó que Tapia “entró en un momento en que la situación era complicada. Nuestro anterior técnico (Pablo Guede) estaba en proceso de renuncia, con un punto en la Libertadores, y ‘Tito’ tuvo la valentía al punto que consiguió llegar a cuartos de final de la Copa. Es un mérito de él y se le debe un respeto. Es cierto que hoy no se han dado los resultados, pero no ha hecho cambiar mi juicio de ‘Tito’, que es el mismo desde el principio”.

¿BIELSA?

Sobre el posible relevo en la banca alba se manifestó también Aníbal Mosa, ex presidente de ByN y uno de los máximos accionistas de la sociedad anónima alba.

El personero reconoció que en algún momento se había planteado incluso la contratación de Marcelo Bielsa. “Con él aquí dirigiendo a Colo Colo estaríamos todos en otra… Yo lo pensé en algún momento, pero son sueños. Está en Inglaterra haciendo muy buen trabajo, así que no, tenemos que ser un poco más aterrizados para pensar…”, expresó el ex presidente de ByN, dando a entender que no está conforme con el desempeño de Tapia.

Eso sí, negó de manera tajante cualquier interés en Beñat San José, entrenador de Universidad Católica, aunque sí calificó como buenas opciones a Mario Salas (Sporting Cristal de Perú) y Martín Palermo (Unión Española).