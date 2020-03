Heinze y Dudamel “suenan” como candidatos en Colo Colo

El “NO” de Luiz Felipe Scolari significó un duro revés para la dirigencia de Blanco y Negro y un problema aún mayor en la búsqueda del nuevo entrenador.

Ya con Scolari en el olvido, hay dos nombres que toman fuerza: el argentino Gabriel Heinze y el venezolano Rafael Dudamel.

GABRIEL HEINZE

Heinze, de 41 años, tiene un estilo identificado con Bielsa Heinze y ayer terminó su vínculo con Vélez Sarsfield después de más dos años.

Sus experiencias como DT han sido en su país, ya que antes estuvo al mando de Godoy Cruz y Argentinos Juniors, conjunto con el que fue campeón de la Primera “B” el 2017.

El argentino se identifica con un estilo de juego ofensivo y muy cercano a la idea de Bielsa. “Bielsa es el mejor entrenador del mundo”, decía en 2018.

“Marcelo está a un paso gigante del resto. Yo recién empiezo. No estoy ni cerca de alguien de su talla, vincularme en algo con él es faltarle el respeto. Me da mucha vergüenza que me comparen”.

RAFAEL DUDAMEL

Por su parte, Dudamel (47 años), si bien viene de ser despedido de Atlético Mineiro, su gran cartel lo tuvo en la selección venezolana.

Estuvo al mando de la Sub-17 y luego con la Sub-20 dio la sorpresa consagrándose subcampeón del Mundial de la categoría en 2017.

En las inferiores de su país hizo un destacado trabajo y eso lo traspasó a la “Vinotinto” adulta, cargo que tomó en 2016 dando una muy buena impresión en la última recta de las Clasificatorias a Rusia 2018.

Atlético Mineiro fue su primera experiencia internacional, ya que antes había dirigido clubes sólo de su país como Estudiantes de Mérida y Deportivo Lara. En el equipo de Belo Horizonte le fue mal y poco después de su mes de su llegada fue despedido.