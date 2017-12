Henríquez podría sumarse a Toselli como refuerzo del Atlas de México

Más de una veintena de jugadores chilenos participó en el reciente torneo Apertura mexicano que consagró como campeón al Tigres de Eduardo Vargas.

Y el gusto por futbolistas de nuestro país en tierras “aztecas” suma y sigue, puesto que ya se confirmó el arribo del portero Cristopher Toselli al Atlas de Guadalajara y ahora podría sumarse un delantero nacional, Angelo Henríquez, actual jugador del Dínamo Zagreb de Croacia.

El goleador formado en Universidad de Chile está sonando con fuerza en el mismo Atlas y fue uno de los dirigentes del club, Gustavo Guzmán, quien confirmó el rumor. “Efectivamente, hay un interés. pero aún restan detalles para que se concrete. Tenemos paciencia”, sostuvo el personero.

LA LISTA CRECE

Cabe mencionar que Edson Puch pasó del Pachuca al Querétaro, en tanto Bryan Rabello retornó a Santos Laguna desde Pumas, donde estaba a préstamo.

Por su parte, Manuel Iturra emigró de Necaxa al Málaga de España y el juvenil Marcelo Allende, quien ya estaba confirmado hace un par de meses como jugador del mismo Necaxa, se sumará ahora de manera oficial al primer equipo de los “rayos”.

En definitiva, de concretarse el arribo de Henríquez al Atlas, sumado a Toselli, la “legión chilena” en el fútbol mexicano aumentaría de 21 a 23 jugadores en primera división. De momento, los 22 confirmados son:

Necaxa (5): Igor Lichnovsky, Marcelo Allende, Víctor Dávila, Matías Fernández y Felipe Gallegos.

Cruz Azul (4): Felipe Mora, Francisco Silva, Enzo Roco y Martín Rodríguez.

Morelia (3): Sebastián Vegas, Rodrigo Millar y Diego Valdés.

León (2): Juan Cornejo y Alvaro “Chanchito” Ramos.

Pumas (2): Marcelo Díaz y Nicolás Castillo.

Atlas (1): Cristopher Toselli.

Tigres (1): Eduardo Vargas.

Toluca (1): Osvaldo González.

Pachuca (1): Angelo Saval.

Santos (1): Bryan Rabello.

Querétaro (1): Edson Puch.

ARRIBO DE TOSELLI

Mientras tanto, Toselli arribó ayer a Guadalajara. “Esto es un nuevo desafío, un sueño para mí y vengo con mucha alegría. Espero estar a la altura del gran equipo que es Atlas”, dijo el portero ante gran expectación de la prensa local que lo recibió en el aeropuerto.

“Rodrigo Millar me habló cosas muy buenas de la institución, también Rodrigo Valenzuela, no sé si se acuerdan de él. Me dijeron que es una institución muy seria”, agregó.

Toselli comentó que “se sabe que hace mucho tiempo Atlas no consigue logros y uno trata de venir a aportar su granito para conseguir los objetivos”.

Asimismo tuvo palabras de agradecimiento para Universidad Católica, club al que deja después de haber desarrollado ahí toda su carrera profesional: “La institución no solamente me formó como jugador, sino también como persona y soy muy agradecido de todo lo que me brindó”.