Hermano de maratonista ganó prueba final en atletismo

Como fue la tónica durante esta semana de los Juegos Bicentenarios de la Araucanía, el clima tuvo un rol protagónico. Y quienes más sufrieron fueron los atletas, que ayer finalizaron su participación con la prueba pedestre, de 5 kilómetros.

En damas, la pequeña representante de Los Ríos, Laura Acuña, se quedó con el oro, con un tiempo de 17 minutos 23 segundos. Segunda llegó Isidora Rojas, también de Los Ríos con 18,09. El podio lo completó la magallánica Daniela Muñoz, con un tiempo de 18,21.

En tanto, en varones, el atle-

ta del Biobío, Maximiliano Aravena Pincheira obtuvo el oro, con un tiempo de 19 minutos 22 segundos. El joven, oriundo de Coronel, demostró que tiene genes de campeón, ya que es hermano de Víctor Aravena, que pese a ser campeón sudamericano y atleta olímpico, anunció este mes su retiro ante el escaso apoyo del Estado a su carrera.

Agotado cruzó la meta, Maximiliano Aravena. El frío, viento y algo de lluvia que hubo ayer, sumado a un resfrío, afectaron su rendimiento. “Como uno es bien delgado, el frío y el viento siempre juegan en contra, gracias a Dios, a la vuelta pudimos tener viento a favor. No tuve ningún problema, estaba todo bien marcado. Vine resfriado y a partir del kilómetro 4 me costaba respirar y mover el cuerpo, pero salieron fuerzas de donde no había, para llegar”, comentó el atleta de 19 años.