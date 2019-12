Herrera a Everton, Benegas deja la “U” y Colo Colo podría apostar por ex meta azul

Everton anunció ayer que en las próximas horas oficializará el regreso del experimentado arquero nacional Johnny Herrera al cuadro “ruletero”, después que finalizara su vínculo con Universidad de Chile.

“Atención hinchas Oro y Cielo! Estamos muy contentos de informarles que hemos llegado a un acuerdo para que un campeón regrese a casa”, anunció el equipo de la Región de Valparaíso en sus redes sociales.

El meta de 38 años defendió al cuadro viñamarino entre 2007 y mediados de 2008, siendo pilar en el último título conseguido por los “ruleteros”, el Torneo Apertura 2008, de la mano de Nelson Acosta.

Herrera, formado e identificado con los colores de la “U”, pasó luego por Audax Italiano antes de retornar al cuadro azul en 2011, conquistando la Copa Sudamericana y varios títulos nacionales, hasta que días atrás la tienda laica decidió no renovarle contrato.

BENEGAS SE VA

Siempre en torno a Universidad de Chile, el delantero argentino nacionalizado chileno Leandro Benegas no llegó a un acuerdo económico para renovar y dejó la institución.

La piedra tope fue “su alta exigencia de salario”, aseguró anoche el portal de radio Cooperativa, detallando que el ariete “arribó el año 2015 al elenco estudiantil desde Unión La Calera logrando su mayor regularidad en la última pasada, en la que jugó 25 partidos y anotó 8 goles”.

OTRA BAJA AZUL

Por su parte, Rodrigo Echeverría confirmó a través de sus redes sociales el fin de su paso por la tienda azul. “Llegó el momento de despedirse del club donde me formé como jugador profesional, en el que debuté y que me ha dado muchas alegrías. Muy agradecido por todo lo que me brindaron desde mis ocho años hasta hoy, conocí grandes personas y me llevo los mejores recuerdos”, comentó el zaguero y también volante, quien podría volver a encontrarse con Herrera en Everton.

En tanto, sigue complicada la renovación de vínculo de Matías Rodríguez. “El lateral recibió una oferta para seguir en la U”, pero con un menor salario del que ya tiene y por ello está complicada su permanencia”, apuntó Cooperativa.

URUGUAYO

AL TOLUCA

Mientras tanto, Toluca oficializó el fichaje del enganche uruguayo Leonardo Fernández, quien no pudo seguir a préstamo en Universidad de Chile tras no llegar a un acuerdo entre los azules y Tigres, club dueño de su pase, debido al alto precio de la carta (8 millones de dólares).

Los rojos dieron a conocer la información con una publicación en su cuenta de Twitter, en donde aseguraron que “el mejor talento sub-21 del Campeonato Uruguayo 2018 llega como refuerzo de nuestro club”.

Fernández tuvo una destacada actuación durante el segundo semestre de este año con los azules, pese a que sólo disputó siete partidos.

¿COLO COLO

TRAS PINTO?

En otro plano, el portero nacional Miguel Pinto, formado e identificado con la “U” y de reciente paso por O’Higgins, estaría en la órbita de Colo Colo.

Según el portal de la mencionada emisora, emisarios de Blanco y Negro “se acercaron al representante del arquero con la idea de sondear si existe la opción de contratarlo como una de las alternativas bajo los tres tubos del equipo”.

Pinto no cerró la puerta, pero optó por la mesura. “A mi representante (Sergio Morales) le dije que no habláramos hasta la otra semana porque estoy de vacaciones y quiero estar tranquilo, así que no tengo idea de eso”, comentó el portero, quien además manejaría ofertas desde el fútbol mexicano.

Colo Colo tiene hoy tres porteros: Brayan Cortés, Omar Carabalí y Darío Melo, quien aún no logra renovar su vínculo.

“Miguel Pinto tiene la primera opción en México, pero en las últimas horas Colo Colo preguntó (…) sondeó la opción. Pinto podría aceptar si la oferta alba es conveniente”, aseguró el periodista de radio ADN, Cristián Avila.

GRAFF A OHIGGINS

En tanto, O’Higgins oficializó ayer al argentino Patricio Graff como su nuevo entrenador, con un vínculo por dos temporadas. “¡Bienvenido a la celeste Patricio Graff! ¡Mucho éxito en esta nueva etapa ahora al mando de nuestro plantel profesional!”, escribió el club en sus redes sociales.

Proveniente de Coquimbo, equipo con el que logró la clasificación a la Copa Sudamericana 2020, Graff llega a reemplazar a Marco Antonio Figueroa. El entrenador de 44 años vuelve al club cuatro años después de haber sido ayudante de Pablo “Vitamina” Sánchez en la tienda rancagüina.

A Coquimbo llegó en 2017, alcanzando el título de Primera “B” y el ascenso.

NACIONAL 2020

Finalmente, los planes de la ANFP para el inicio del Campeonato Nacional 2020 se vieron trastocados, pues la primera fecha no podrá jugarse el 24 de enero como habían planificado, debido a que aún no se han aprobado las bases del torneo.

Recién la próxima semana, jueves o viernes, se juntará el consejo de presidentes para definir el asunto, lo que en principio retrasará el inicio del certamen para el segundo fin de semana de febrero. Esto debido a que las bases deben estar aprobadas 45 días antes del inicio de la competencia, algo que no calza con la fecha predeterminada por el organismo rector del fútbol chileno.

De esta forma, si las bases se aprueban dentro de una semana, el Campeonato Nacional 2020 recién arrancará el 7 de febrero.