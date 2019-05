Herrera acusa: “Me quieren sacar…”

Johnny Herrera habló ayer con el programa 90 minutos de Fox Sports y lanzó duros comentarios contra Azul Azul, tal como ya lo hizo en ocasiones anteriores.

“Parte de la dirigencia me quiere sacar. Sabino Aguad, cuando se fue del club, me reconoció que me querían echar. Han pasado tantas cosas en mi club que ya no le creo a nadie…”, partió comentando el capitán azul, hace dos partidos fuera de la titularidad por decisión técnica.

“Siempre asumí de buena manera cuando me tocó salir del equipo. Estoy maduro, estable emocionalmente. Es un desafío y lo único que quiero es volver a jugar, porque creo que no influí en los resultados. De hecho, mis compañeros me comentaron que fue una decisión súper extraña que esté fuera, no quiero mandarlos al frente, pero así fue. Hay formas y formas y creo que el señor (Alfredo) Arias no estuvo bien”, agregó Herrera.

También afirmó que “nos falta mucho para ser una mejor institución, como por ejemplo lo que ha hecho Católica. Parecemos Falabella y somos la ‘U’, un club de fútbol… Carlos (Heller) tiene las mejores intenciones, es una excelente persona, quiere lo mejor para el club, pero creo que a veces nos aconseja el enemigo”.

CONTRATO

Sobre su futuro, Johnny Herrera enfatizó: “No tengo idea lo que puede pasar, pero creo que puedo aportar mucho más y quiero cumplir mi contrato hasta fin de año. Y si nos vamos a la ‘B’, estaré ahí, aunque no me veo en 2020… Es difícil, más si ya me quieren echar”.

En otro plano, el tribunal de penalidades de la ANFP castigó anoche con dos partidos al delantero azul Angelo Henríquez, expulsado en el superclásico.