Herrera disparó duro contra Valdivia por sus críticas a Pizzi

A sus 36 años, Johnny Herrera no deja de lado el carácter frontal que lo ha tenido en varias ocasiones en el ojo del huracán.

El capitán de Universidad de Chile no esconde su opinión y levanta la voz cada cierto tiempo para lanzar algún dardo. Esta vez el elegido fue Jorge Valdivia, por sus críticas al ex técnico de la Selección, Juan Antonio Pizzi.

En entrevista con La Tercera, el meta azul fue consultado por el fracaso de la “Roja” camino al Mundial de Rusia 2018 y lo primero que hizo fue lamentar los cuestionamientos al técnico saliente.

DARDOS

AL “MAGO”

“Me dolió que después (de la eliminatoria) salieran jugadores hablando del mismo proceso. Eso me pareció insólito, siendo que todos los que estuvimos ahí tuvimos la oportunidad de hablar frente a todos nuestros compañeros, frente al cuerpo técnico y no se hizo. Eso no me parece bien, me parece de poca monta”, disparó Herrera, aludiendo directamente al “Mago” Valdivia, quien culpó a Pizzi del fracaso e incluso insinuó que el rosarino no estaba capacitado para el cargo.

“Yo creo que bordeas lo mala clase cuando criticas de esa forma. Hubo un par más que sólo lo deslizaron (Esteban Paredes fue uno), pero hacerlo tan acentuado como lo hizo Valdivia, sinceramente es porque estás actuando de mala forma, no sé si ‘mala leche’, pero sí con pocos valores”, añadió Herrera.

DEFIENDE A PIZZI

“Yo nunca escuché que el técnico saliera a criticarte públicamente. Si tú criticas de esa forma al técnico, él perfectamente podría decir que no clasificamos porque este gil, por decir cualquier nombre de jugador, se perdió un gol debajo del arco, o porque este no atajó, o porque este defensa no defendió. Yo nunca escuché al entrenador decir eso, más allá de que haya tomado decisiones buenas o malas. Pizzi siempre fue un caballero con todos nosotros y una persona muy derecha. Entonces, de ahí a salir hablando pestes de una persona que fue tremendamente correcta, me parece de poca crianza y poca monta”, insistió el capitán de la “U”.

TECNICO ABIERTO

Herrera aseguró que Pizzi fue un entrenador “muy abierto” al momento de hablar de fútbol. “Nos preguntaba qué veíamos en las charlas, en los pre y post partido, en la semana. Una vez cuando perdimos contra Jamaica antes de la Copa Centenario nos preguntó a todos, uno por uno, qué había pasado. Después en la Confederaciones y en las Eliminatorias siempre nos juntamos a conversar, siempre hubo espacios para hacerle ver alguna crítica de nosotros o lo que fuera respecto a la conducción de él. Entonces, salir hablando después, es no ser una buena persona sinceramente…”.

SIN VACACIONES

Consultado por qué Chile fracasó en la ruta mundialista, Herrera enfatizó: “Para mí fue absolutamente porque el equipo no tuvo vacaciones. Fue una Confederaciones con mucho desgaste, después jugamos dos fechas que eran realmente importantes y prácticamente el 90% de los jugadores no tenía minutos en cancha. Llegar a jugar dos fechas tan importantes, prácticamente estando en la pretemporada, obviamente que los equipos más preparados te iban a ganar. Perdimos los dos partidos sin mucho que hacer. Después pasó el tiempo, el equipo llegó mejor y se logró ganarle a Ecuador 2-1 cuando fue un partido para un 4-1, fácil, y con esos goles estábamos clasificados. Incluso, hay un gol que se pierde creo que el mismo Valdivia bajo el arco, después de una pelota que cruza el ‘Queno’ Mena… Era para 4-1 y terminamos ganando 2-1 apurados y a la postre quedamos fuera de un Mundial por diferencia de goles. Entonces culpar al entrenador, al preparador físico, ya no es válido, después ‘de’, no sirve…”.

UNIVERSIDAD

DE CHILE

Herrera también entregó conceptos sobre la “U”, el cuerpo técnico y sus compañeros de equipo:

DT Angel Guillermo Hoyos: “Más allá de cualquier discurso técnico y táctico que tenga, él tiene un discurso como persona que lo hace único y obviamente eso te llega y te hace cuadrarte de una u otra forma con él. A mí me pasó eso. Es un técnico de charlas muy largas, que muchas veces no me convencían, pero me logró tocar la fibra”.

Autocrítica: “Uno no puede estar haciendo el ‘tony’ diciéndole a la gente que anduvo bien (el rendimiento en el Transición, donde terminaron terceros) o escondiendo las falencias que mostramos especialmente en este término de año. Creo que no terminamos jugando como equipo, nos faltó mucho para lograr los objetivos en la cancha. Estuvimos dos meses sin jugar como equipo. Eso nos terminó pasando la cuenta. Debe haber un mea culpa generalizado de todos los entes del club”.

LOS COMPAÑEROS

¿Camarín complicado?: “Es todo lo contrario a lo que pudiera pensar la gente. En el año no tuvimos ninguna filtración, siempre la comunión fue espectacular. Yo me saco el sombrero por David (Pizarro), por Mauricio (Pinilla), por la mentalidad con la que llegó. Tengo que ser sincero, yo no estaba seguro de cómo iba a volver Mauricio, después de tanto tiempo arrastrando lesiones (en Italia). Y es el que más entrenaba, se sacaba la cresta por llegar a los partidos y cumplió a cabalidad. Lo del camarín fue extraordinario. Beausejour también, Gonzalo (Jara) en su forma también, Lorenzetti, Matías (Rodríguez)… son jugadores con harto bagaje, hartos títulos, hartas medallas. Fue una mancomunión extraordinaria y me saco el sombrero por todos ellos”.

Liderazgo de Pizarro: “David siempre se cuadró conmigo, hablamos harto. Está encantado en nuestro club, con nuestra gente, comprometido mil por ciento y eso yo lo valoro como criado en la casa. El es una persona que te ayuda mucho y sinceramente creo que con un par de ajustes nos debería ir bastante bien”.

Críticas a Jara: “No sabría decir en qué falló Gonzalo. Tampoco puedo ser gil y decir que hizo bien con un par de expulsiones, un par de situaciones que tuvo ahora terminando el torneo, pero creo que Gonzalo tuvo un tiempo muy bueno con la coronación del campeonato a mitad de año. Después estuvo bien en varios partidos y tuvo una seguidilla de lesiones que nadie sabía. Cuando te lesionas, te cuestionas si estás para jugar o no y eso te afecta la cabeza para estar 100 por ciento. Pero Gonzalo es un tipo que le ha dado tantas cosas a la Selección, a la ‘U’ vino por amor a la camiseta y es hincha de nuestro club, entonces, aunque haya jugado bien o mal siempre lo voy a defender porque antes que cualquier cosa lo conocí leal a nuestro equipo”.

Copa Libertadores: “Vamos a tratar mínimo de igualar la semifinal del 2012, por qué no. Tenemos un plantel tremendo, ojalá no se desarme, porque hasta que me muera voy a decir que nosotros no ganamos la Copa de 2012 porque se fueron los tres jugadores más importantes que tuvimos el 2011. (Gustavo) Canales, (Eduardo) Vargas y Marcos González, eran tres pilares y no los tuvimos. Ojalá podamos traer un par de jugadores desequilibrantes que nos ayuden. Eso, junto a un buen trabajo de equipo en lo futbolístico, creo que nos permitiría pelear la Copa Libertadores”.

Grupo copero: “Una maravilla tener este tipo de rivales (Cruzeiro y Racing, más un adversario por definir de la fase previa). Estoy feliz por el gran desafío que se nos viene. A llegar bien preparados no más”.