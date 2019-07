Herrera duro con Azul Azul: “Si me están sacando a mí, Collao se tenía que quedar”

Es un secreto a voces que los continuos dardos de Johnny Herrera a las políticas deportivas de Azul Azul le están pasando la cuenta, con el técnico Alfredo Arias como el supuesto encargado de “bajarle la cortina”.

“Son muchas cosas que no se saben, pero más adelante hablaré de eso…”, amenazó ayer el portero en medio de sus críticas al entrenador uruguayo.

Claro que no se aguantó mucho e hizo un “adelanto”, repasando a la concesionaria por los juveniles que han preferido emigrar en vez de buscar un puesto en el primer equipo.

ARQUERO

Herrera se detuvo en el caso del arquero Gonzalo Collao, seleccionado sub-23, quien decidió partir al Extremadura de la segunda división española. “Si me están sacando a mí del club, él se tenía que quedar a pelear el puesto… Es el arquero con más condiciones que he visto en los últimos 20 años y no son capaces de convencerlo que se quede”, graficó.

El portero también apuntó a las salidas de otros dos grandes proyectos del club, Yerko Leiva, quien no tuvo oportunidades en el primer equipo durante el último tiempo pese a sus condiciones, y Nicolás Clavería, capitán de la serie juvenil que ya venía incursionando en las prácticas del plantel adulto.

“COSAS RARAS”

“Hay que hacer un poco de autocrítica también. Los que están ahora (directores deportivos Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas) se dan cuenta de las cosas que pasan en el club; ha habido una cantidad de despidos (en el proceso formativo) que a todos nos han sorprendido… Quizás es harina de otro costal, pero en algún minuto tocaremos esos temas que son complejos. En la ‘U’ están pasando cosas ‘raras’, por decirlo de buena forma…”, apuntó Herrera.

“Que Yerko haya esperado seis meses para que se sienten a conversar con él, lesionado y todo, y también se quiera ir; además lo de Collao, a quien le ofrecen cosas buenas, pero también se quiere ir. O Clavería, a quien lo ‘bajan’ pese a que era el capitán y mejor juvenil… Hay que hacer un poco de autocrítica”, finalizó Herrera. Cabe mencionar que Clavería y Leiva también apuntan a emigrar a clubes europeos de segundo orden.