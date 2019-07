Herrera “explotó” contra Arias y comienza a despedirse de la “U”

Duros descargos contra el técnico Alfredo Arias hizo ayer Johnny Herrera en extensa entrevista con radio Cooperativa, la emisora que le abrió las puertas durante el receso para comentar la Copa América de Brasil 2019.

Se sabía que el emblemático portero de Universidad de Chile había tenido diferencias con el entrenador uruguayo, quien a poco de asumir la banca dio un golpe de timón relegándolo a la suplencia, una decisión que más bien pareció forzada por la dirigencia de Azul Azul a modo de represalia por las constantes críticas del ex capitán de la “U” a la gestión de la administradora del club.

LA MECHA QUE ENCENDIO ARIAS

Los últimos resultados tanto en Copa Chile como en el Campeonato Nacional, totalizando siete partidos sin derrotas (tres empates y cuatro triunfos), habían calmado las aguas en el CDA, eso hasta el pasado domingo, cuando tras la victoria copera por 2-0 sobre Temuco y la clasificación a cuartos de final, Arias fue consultado por la suplencia de Herrera.

Y fue precisamente la respuesta del técnico la que terminó desatando la furia del histórico meta, pues Arias dijo claramente que mientras el titular Fernando de Paul no se lesione, seguirá bajo los tres tubos.

Herrera sintió que con esas palabras el técnico “charrúa” lo condenó definitivamente a la banca y no le dará oportunidades de luchar por el puesto, ni siquiera ante un eventual bajo rendimiento De Paul.

“NO LO MEREZCO”

“Que te digan que la única forma que tienes de jugar es que se lesione un compañero es increíble. Después de esas declaraciones (de Arias) da para reaccionar. Yo no me merezco esto”, comentó de entrada Herrera en el contacto radial de ayer.

Eso sí, el guardavallas de 38 años aclaró que De Paul está al margen del tema. “Estoy muy contento por el ‘Tuto’, me alegro que le vaya bien porque no fue nada fácil para él. Llegó a Chile como a los 20 años, estuvo en San Luis, sé todo lo que tuvo que sufrir, acá se bancó la suplencia largo tiempo y ahora es titular. Se lo merece, lo felicito, le deseo lo mejor y que lo siga haciendo bien como hasta ahora”, enfatizó Herrera.

Acto seguido, inició la ofensiva contra Arias. “No tengo problemas para estar en la banca. En Audax, en Everton y Corinthians también fui reserva, en la Selección igual y nunca tuve ningún problema, pero que el técnico de turno venga y te dé un portazo así, no es válido. Da lo mismo que sea yo, son situaciones que uno no puede dejar pasar. Y si le pasa a algún compañero yo lo saldría a defender. Esa no es forma de cerrar la puerta a los jugadores”, criticó el meta.

OTRO HORIZONTE

Herrera dejó entrever que su salida de la “U” ya está sentenciada y se concretará a más tardar cuando finalice contrato en diciembre próximo.

“Lo más probable es que me busque otro equipo y trataré de rendir donde me toque. Por lo general he rendido, habrá que seguir jugando un tiempo más y quizás después somos colegas”, dijo entre risas al panel de Cooperativa.

Luego insistió en su molestia. “Es primera vez que me pasa en el fútbol que un técnico le dice a todo el mundo que la única forma de jugar es que se lesione el titular. No es una forma sana de competir. Entonces uno piensa ‘¿qué estoy haciendo acá, por qué no te dicen que no te quieren?’… No tengo ningún problema en salir, pero hay formas y formas. Yo me crié de forma derecha, transparente, a decir las cosas de frente aunque duelan. Ahora sólo quiero terminar el contrato de la mejor forma posible… Son 20 años en la ‘U’, soy de la ‘U’ y voy a seguir siéndolo siempre. La cantidad de campeonatos en que pude estar son recuerdos imborrables para mí y mi familia”.

SUSPICACIA POR LESION

Herrera subrayó que “estoy bien físicamente, súper sano”, salvo un esguince leve de tobillo que ha generado cierta suspicacia en el cuerpo técnico y que le impidió entrenar con normalidad ayer. “Me mandaron a hacer un examen… Al parecer hay ‘sospechas’ (de que supuestamente no quiere ir a la banca el fin de semana). Están viendo debajo del agua”, lanzó el arquero.

Más allá de esto, el meta ya no tiene reparos en ir al choque con Arias. “Conmigo habló sólo una vez, cuando me iba a sacar y después dijo que yo no quería ser suplente, lo cual es falso… Después no ha vuelto a hablar conmigo. Si lo hiciera, no tendría problemas, con él ni con nadie del club”.

“Por mí, arreglaría las cosas ‘a la antigua’… Pero no se puede. Incluso, cuando (Arias) sale en la tele, la cambio…”, ironizó Herrera.

¿LE CREEN AL DT?

Consultado por la relación del DT uruguayo con el plantel, el portero azul volvió a apelar al sarcasmo: “Yo creo que el equipo sí le cree, o sea parte del plantel… Es gente madura, la planilla más cara del fútbol chileno, entonces, le creas o no, es cosa de tiempo que las cosas resulten”.

Cerrando el tema, Herrera dijo que “venía sacándome la cresta en los entrenamientos para recuperar el puesto, también quería volver a la Selección porque le había tomado el gustito, pero las condiciones cambiaron…”.

“Hay que seguir adelante. Todo cae por su propio peso. El club está en una situación extremadamente compleja, los últimos cinco años han sido muy duros administrativamente. Yo, pese a todo, seguiré apoyando desde donde me corresponda hasta el final”, concluyó el hoy postergado arquero de la “U”.