Herrera se va en su estilo: dardos para Azul Azul y el “chanta” Arias

A través de un comunicado, Universidad de Chile oficializó ayer la salida de Johnny Herrera. “Desde el 31 de diciembre del presente año dejará de ser parte de nuestro plantel profesional”, apuntó la publicación, para luego resaltar su figura.

“Agradecemos la entrega y profesionalismo de Herrera durante las 497 ocasiones en que defendió la camiseta de Universidad de Chile, club del cual forma parte desde los 14 años cuando llegó desde Angol para cumplir su sueño de vestir la camiseta del Romántico Viajero”, añadió la página oficial del cuadro azul.

13 TITULOS

Tras comentar las 13 veces que gritó campeón con la “U” y que lo transforman en el más ganador en la historia del club (Copa Sudamericana 2011, ocho títulos de torneos nacionales, tres Copa Chile y una Supercopa local), el comunicado resaltó en su último párrafo: “Reiteramos nuestra infinita gratitud por su entrega y exitoso paso en la institución, con logros y hazañas deportivas que lo han llevado a consagrarse como uno de los ídolos más importantes de nuestra historia. De hecho, en acuerdo con el jugador, se están planificando reconocimientos en el mediano plazo para que el nombre de este arquero sea recordado y reconocido por las nuevas generaciones azules”.

BUSCA EQUIPO

Herrera atendió a la prensa ayer cuando se retiraba del CDA en una improvisada conferencia de prensa (foto). “Estoy tranquilo. Para variar, me enteré por la prensa antes que por la gente acá… Ya está digerido, la vida continúa. Quiero seguir jugando fútbol, me encuentro con todas las capacidades para seguir. A partir de mañana (hoy) buscaré equipo”, comentó.

“No hay ninguna opción de quedarme. El entrenador tomó la decisión de no contar conmigo y está en su derecho. Ojalá haya sido decisión de él…”, añadió.

DARDOS A AZUL AZUL Y DT ARIAS

Luego dio paso a las frases contundentes, fiel a su estilo frontal. “Este es el pago de Chile… Todos saben que (Azul Azul) me quería echar hace mucho rato. Yo estaba prácticamente fuera del club hace meses, pero en el período de crisis más grande del equipo, cuando estaba último, tuve que volver a jugar. Y lo hice con toda la entereza que lo he hecho siempre. Eso por lo menos ayudó a salir de la zona de descenso en el Torneo Nacional y a meternos en una semifinal de Copa Chile”.

“El tiempo me hizo merecedor de volver a jugar, más cuando sentía que me había sacado de forma injusta un chanta y de los peores técnicos de la historia que ha pasado por la U”, agregó Herrera, disparando duro contra el uruguayo Alfredo Arias, ex entrenador azul desvinculado por malos resultados.

BUENOS DESEOS

“Siempre le voy a desear lo mejor al club, más allá de quién esté al mando tanto en lo dirigencial como en lo deportivo, más allá de que tenemos diferencias radicales (con Azul Azul). Sólo desearle éxito al cuerpo técnico, porque todos saben que este es el equipo de mi vida, de mi familia, más allá de quién esté al mando en lo institucional y en lo deportivo. Me voy triste, pero con un dejo de tranquilidad”, añadió Herrera.

Consultado si le ofrecieron continuar desde otra vereda, el ahora ex capitán azul enfatizó: “Me ofrecieron varias cosas, pero ya lo sabía ayer (lunes) por la prensa, así que lo demás es maní… Eso te duele. Buscaré mi norte en otro club. Hoy me voy, pero sé que la vida da muchas vueltas…”, cerró el portero, quebrado por la emoción.

HABLA GOLDBERG

En tanto, el director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, explicó la salida de Herrera. “Siempre la despedida de un ídolo, de un tipo tan importante como Johnny, le trae consecuencias a los que se quedan. Es una cuestión inevitable y tenemos que asumir ese costo. Espero que este no sea el último capítulo de Herrera en la U”, expresó.

“Tengo un respeto por Johnny y admiración por todo lo que hizo, ganó la mitad de los títulos que tiene este club y nosotros sugerimos hacer una conferencia de prensa con el presidente, pero él en su tono dijo ‘no, soy malo para las despedidas’, y lo respetamos”, reveló el personero.

Confirmó que Azul Azul le hizo “ofrecimientos para el futuro que seguiremos conversando para más adelante, como el partido de despedida. Me encantaría que cuando no siga jugando pueda traspasar ese amor por la ‘U’, esa pasión que siente por el fútbol y todo lo que vivió a los más jóvenes de nuestro club”.