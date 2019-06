Herrera tampoco jugará en Copa Chile

Universidad de Chile informó que el portero Johnny Herrera quedó descartado para el partido de mañana frente a Rangers (16 horas de Magallanes, en Talca) por la ida -segunda fase- de Copa Chile.

El meta tiene un esguince grado 2 en el tobillo derecho según el parte médico entregado por el club y será baja al igual que el volante Pablo Parra, quien presenta un edema en el gemelo derecho. Otras bajas que ya arrastraba el equipo son el volante Yerko Leiva y el lateral Augusto Barrios.

“Me esguincé la semana pasada, traté de volver con la esperanza de poder jugar, pero todavía no me aguanto el tobillo así que ahora me tomo un receso para recuperarme bien, de cabeza bien y a nivel institucional, juegue yo o no, me da lo mismo mientras la ‘U’ salga de donde está”, comentó ayer el meta en declaraciones a radio ADN.

“UN HINCHA MAS”

“Hoy soy un hincha más de la gloriosa Universidad de Chile y espero que este grupo de jugadores sean protagonistas, juegue o no juegue yo, dirija quien lo haga. Que la ‘U’ salga de donde está”, enfatizó el portero, quien ya no venía jugando por decisión técnica y finalizará contrato en diciembre próximo.

Consignar que Herrera debutó anoche como comentarista en el CDF, labor que cumplirá durante la Copa América en el programa “Todos somos técnicos”.

“Aportaré mi experiencia por tener más de veinte años en el fútbol y como 800 partidos. Conozco al plantel y al cuerpo técnico, además. Y siempre positivo, quiero que a Chile le vaya bien”, apuntó el capitán azul.

COLO COLO

Mientras tanto, en la antesala del partido contra Puerto Montt en el Chinquihue, este domingo a las 16 horas en el Chinquihue, el técnico albo Mario Salas anunció que no harán uso de la posibilidad de contratar tres refuerzos durante el receso.

“Hemos conformado un plantel a principio de año para toda la temporada. Solamente vendrían jugadores si es que otros se van, o por situaciones de emergencia, como lesiones. Por el momento no hemos considerado traer refuerzos hasta terminar esta fase de la Copa Chile”, expresó el “Comandante”.

“Si bien es cierto, hay rendimientos que uno espera que estén por sobre lo que han mostrado hasta ahora, consideramos que el plantel está rindiendo y puede andar mejor”, complementó.

AUSENCIAS

Las ausencias de Brayan Cortés y Esteban Pavez (ambos en la Selección) además de Humberto Suazo, William Alarcón e Iván Morales (con la Sub-23 en Toulon) no serán un problema para Colo Colo, según Salas. “Subimos cuatro, cinco juveniles y se han visto muy bien. Vamos a necesitar a algunos de ellos para el partido del fin de semana. La idea es probar variantes, se abren posibilidades para que jueguen los que tienen menos minutos”, enfatizó el DT albo.

En cuanto a los lesionados, Julio Barroso se encuentra “en evaluación” y están descartados Jaime Valdés y el portero Agustín Orión.