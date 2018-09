Herrera y las quejas de Kudelka: “Si está acá es porque creyó en el plantel”

Las declaraciones de Johnny Herrera nunca generan indiferencia y ayer no fue la excepción.

Partiendo por lo futbolístico, el capitán de Universidad de Chile aseguró en conferencia de prensa que aún tienen mucho que decir en el Campeonato Nacional, pese a que la “U” está apenas quinta, a lejanos 7 puntos del líder Universidad Católica cuando restan ocho fechas para el final.

“Tengo fe en que vamos a terminar peleando el campeonato en la última fecha. Estamos expectantes en ambos campeonatos, así que tampoco nuestra situación es grave. Pienso que en este receso logramos recuperar a algunos compañeros clave en el sistema para afrontar los últimos dos meses de mejor manera”, comentó el emblemático portero azul.

Consignar que la “U” está disputando las semifinales de Copa Chile y empató como local 1-1 en la ida ante Palestino. La revancha se jugará el domingo 14 de octubre en recinto por confirmar.

PLANTEL Y DT

En otro tema, Herrera tomó distancia de su técnico Frank Darío Kudelka, quien en más de una oportunidad se ha excusado por el bajo rendimiento del equipo argumentando que él no armó el equipo al inicio de temporada.

“Está en su derecho. Que no haya elegido al plantel en su plenitud le resta un poco de responsabilidad en cuanto a lo que es el estilo futbolístico que quiere mostrar, pero si está acá es porque creyó en el plantel. Y plantel hay para pelear”, aseguró el dueño de la jineta azul.

Eso sí, aclaró que “este cuerpo técnico tiene mucho que dar y sé que llegaremos a buen puerto. Hablo mucho con el ‘profe’ (Kudelka) y tengo la mejor opinión de él. Y eso que al principio no jugué (por lesión)”.

SUPERCLASICO

El archirrival, como suele ocurrir cada vez que habla con la prensa, también fue repasado entre líneas por Herrera, insinuando algún tipo de “vista gorda”, aunque en rigor los dardos fueron para los árbitros y el Tribunal de Disciplina de la ANFP luego del superclásico que perdieron contra Colo Colo (0-1) en el Monumental.

El meta de la “U” consideró “ligero” el castigo de dos fechas sin público como local que le aplicaron a los albos en el Campeonato Nacional. “A nosotros nos dan las penas del infierno por una patada o un reclamo y en cuanto al arbitraje no pasa nada, no miran para el otro lado… A mí me partieron la cabeza de un piedrazo en ese clásico y no salió en ningún informe, pero a nuestro DT por mucho menos (supuestos insultos a los árbitros) le tiran dos fechas. Son cosas que a veces uno no entiende. Ojalá no sea un tipo de persecución…”, deslizó.

CASO PINILLA

Herrera también se manifestó respecto a la demanda de Mauricio Pinilla contra la “U” por más de mil millones de pesos. El ariete acusa irregularidades en su despido, mientras el club considera que abandonó el club de manera voluntaria para su, a la postre, frustrado fichaje en Colón de Santa Fe. El caso está en tribunales.

“Ambas partes no actuaron de buena forma… Una pena por Mauricio y por el club, porque a ambos les tengo extremadamente mucho cariño. En algún momento yo tuve un conflicto con la ‘U’, disputas con la dirigencia; he tenido problemas hasta con la barra, pero no demandaría a la institución, aunque también entiendo que Mauricio tiene una familia atrás y no puede vivir de las buenas intenciones. Que la justicia haga lo suyo y que sea la mejor solución para cada lado”, opinó.

LA SELECCION

Si en ocasiones anteriores Herrera se mostró indiferente respecto a la “Roja”, cuando Claudio Bravo era tituladísimo, hoy analiza el tema desde otra perspectiva.

“Más allá de la edad que tengo (37años), y como lo ha hecho (Gabriel) Arias, yo siempre estaré peleando para estar en la Selección. Creo que las veces que me tocó jugar lo disfruté mucho y el actual cuerpo técnico también me conoce”, sostuvo el portero de la “U”.

“Mi lucha estará orientada a estar ahí y al estar sano, sin lesiones, me siento preparado para pelear un puesto”, complementó.

SAN LORENZO

TRAS KUDELKA

En otro plano, una nueva alerta se encendió en Azul Azul luego que, según El Mercurio, San Lorenzo de Almagro está tras los pasos de Kudelka. “Es un gran técnico que conoce el medio argentino y que logró cosas importantes en un club menor (Talleres de Córdoba)”, apuntó el medio nacional, citando una fuente anónima del cuadro azulgrana.

En la “U” son conscientes de las quejas del entrenador por un plantel azul que vio partir a mitad de año a dos figuras como Lorenzo Reyes y Angelo Araos, sumado a la polémica salida de Pinilla, sin embargo, desde la concesionaria aseguran que el DT argentino “no ha dado indicios de querer partir…”.