Herrera y Paredes ya dan por cerrado el año: “Hicimos todos los esfuerzos, pero no se pudo”

El capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, habló anoche con el Canal del Fútbol (CDF) sobre la decisión de los futbolistas de no jugar.

“Estamos complicados. Hasta hace dos semanas la consigna era jugar a como dé lugar, incluso sufriendo amenazas o cambios de horarios, pero tenemos que ser objetivos y hoy la realidad país no permite tener eventos deportivos, es nuestra realidad y no queda más que acatar”, partió comentando el portero azul.

Sobre la determinación tomada en el Sifup, expuso: “El país no tiene contingente de Carabineros, no estamos para hacer eventos masivos. Lo explicó (Gonzalo) Blumel, (Alberto) Espina y el propio Presidente Piñera, entonces, si la policía se ve sobrepasada las posibilidad son muy pocas. La prioridad hoy es tratar de llevar al país al orden y luego que vuelva el fútbol”.

AMENAZAS

Consultado por las amenazas que han recibido futbolistas de parte de barrabravas, aseguró que son “muchas, desde que no van a dejar entrar a la cancha, hasta atentar en contra de los jugadores y sus familias. Así es difícil. Hicimos todos los esfuerzos, pero no se pudo. En la última asamblea de futbolistas entendimos que era prácticamente imposible, es penoso, pero es la realidad”.

Lamentó que “no sé cuántos compañeros terminan contrato y me pongo en el caso de jugadores de la Segunda División o la Primera ‘B’… Ellos sí la ven complicada. Gente que trabaja cargando camiones o en la feria y después van a jugar fútbol, eso no es para nada fácil y no debiese ser la realidad de un jugador profesional”.

PAREDES FIRME

Más temprano habló el capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, justo después del anuncio de que se iba a programar el retorno del fútbol para mediados de la próxima semana.

“Nosotros estamos en paro, no sé de dónde van a sacar jugadores…”, lanzó el ariete albo en las puertas del Monumental.

“El otro día dije: lo que pasó en el partido de La Calera contra Iquique sobrepasó todos los límites, no nos podemos hacer los locos. Ahora seguramente van a seguir las conversaciones. Que se reinicie o se acabe de una vez por todas… Creo que hoy en día el ambiente no está para jugar. No hay seguridad en el país”, enfatizó Paredes.

“En reuniones pasadas no queríamos que se acabara el torneo para no perjudicar a futbolistas que no tienen la misma situación económica. Hicimos todos los esfuerzos, pero esto no puede ser a cualquier costo”, finalizó el capitán albo.