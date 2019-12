Hinchas azules protestan por Herrera

Con evasión de metro incluida, unos 200 hinchas de Universidad de Chile llegaron al CDA para protestar contra la salida de Johnny Herrera.

Los fanáticos entonaron cánticos resaltando que “Johnny Herrera es la U” y además exigieron la salida del Carlos Heller, accionista mayoritario de la concesionaria Azul Azul.

El pasado lunes el club universitario decidió no renovar contrato con el arquero, quien ayer habló con radio Cooperativa. “No espera salir de esa forma de mi casa, pero lo hago con la frente alto. Dejé todo por uno de los amores de mi vida. Hay que seguir adelante y mirar al próximo año”, comentó el meta de 38 años.

“TODO COCINADO”

Insistió que “en este capítulo final casi nadie me quería en Azul Azul, pero las muestras de cariño de los hinchas y el apoyo de mi entorno, me hicieron reflexionar sobre la posibilidad de seguir. Estaba dispuesto a dar mi brazo a torcer, bajar mis pretensiones económicas y seguir. Pero nada, estaba todo cocinado”.

Aclaró que la determinación de su salida no fue sólo decisión del técnico Hernán Caputto, sino también del directorio de Azul Azul. “La gente que está a cargo del club son empresarios, gente muy pudiente en el país, y a veces no le gusta que les digan las cosas en la cara. Llegaba un minuto en que no sabías para dónde iba la micro y estuvimos en el fondo del abismo. Pero me voy con la frente en alto, consciente que dejé todo”, enfatizó Herrera.

APOYO A ALEXIS

En otro tema, el ahora ex capitán azul, a propósito de su fuerte personalidad, reveló cuando tuvo que defender a Alexis Sánchez en más de una ocasión en el camarín de la “Roja”.

“En su minuto todos decían que él era egoísta, que era antisocial, que no pescaba a sus compañeros, qué se yo. Alexis tuvo muchos problemas en la interna de la Selección”, comentó Herrera para luego agregar: “Como yo era uno de los más grandes le dije ‘si alguien te tiene que defender, voy a ser yo, porque a ti, más allá de tu carácter o cómo seas, te voy a hacer cariño porque cuando entras a la cancha la rompes’…”.