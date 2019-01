Histórica ubicación de “Chaleco” López en el Dakar 2019

Luego de ganar de gran forma la categoría de buggies (Side by Side) en el reciente Rally Dakar 2019, y ya de retorno en nuestro país, Francisco “Chaleco” López confirmó que la organización de la prueba le había entregado un trofeo especial por haber alcanzado el octavo lugar en la sumatoria de los tiempos entre los autos y SxS (Overal Car), la mejor posición histórica alcanzada por un corredor chileno entre las categorías de las cuatro ruedas de la emblemática competencia.

La información la entregó el piloto junto a su navegante Alvaro León en la conferencia de prensa que realizaron ayer después de haber retornado de Lima, ocasión en que mostraron los tres trofeos (los “Touareg” de ambos más la placa que los daba como los octavo mejores entre los autos).

“Sorprendió a todo el equipo este segundo galardón que no esperábamos. Nos ubicamos por tiempos como octavos en los autos, ganándoles a varios equipos poderosos, inclusive superando a nuestro amigo Boris Garafulic, quien en autos fue octavo pero con nuestro tiempo en los ‘Side by Side’ nos metimos en esa posición en la sumatoria de las dos categorías”, explicó contento y sorprendido “Chaleco” López.

Ambos integrantes del equipo South Racing Can-Am contaron algunos detalles de su participación, aclarando que nunca le pegaron a una piedra en los 5.600 kilómetros de recorrido, que sólo pincharon una vez y que también en sólo en una ocasión cambiaron correa de distribución durante la competencia.

“TODO POSITIVO”

“Salvo en la cuarta etapa, cuando me perdí en una nota de la hoja de ruta por un error mío y nos enterramos en la arena perdiendo más de una hora, todo lo demás fue positivo”, comentó el navegante Alvaro León (32 años).

“Esa situación fue clave porque en un momento nos frustramos con el quinto lugar y de quedar a más de una hora del puntero cuando recién estábamos en la mitad de la carrera. Pero gracias al trabajo de mi sicólogo Gilson dos Santos y a mi esposa, que me estimularon a seguir luchando y a dejar ese mal momento atrás, todo se revirtió”, añadió “Chaleco”.

Sobre el futuro, López fue cauto: “mi prioridad hoy es el Rally Mobil, donde continuaré compitiendo en la categoría R-5 con el Peugeot 208”.

“Seguir en el Rally Cross Country dependerá si el Dakar se corre o no en nuestro país el 2020. Si es sí, lo estudiaré y si es no, lo más probable es que no compita este año”, recalcó el piloto de Teno.

Recordó además sus comienzos en las competencias internacionales, cuando lo hacía en motos, dejando en claro que su referente y mentor fue Carlo de Gavardo, agradeciendo sus consejos siempre positivos y con valores, saludando en la misma conferencia a los dos hijos de Carlo, Tomás y Matteo, quienes lo fueron a saludar.

CLASIFICACION AUTOS

(OVERAL CAR)

1.- Nasser Al Attiyah (Qatar), Toyota, 34h.38’14”.

2.- Nani Roma (España), Mini, 35 h.24’56”.

3.- Sebastien Loeb (Francia), Peugeot, 36h.32’32”.

4.- Jakub Przygonsky (Polonia), Mini, 37h.06’54”.

5.- Cyril Despres (Francia), Mini, 37h.26’57”.

6.- Martin Prokorp (República Checa), Ford, 37h.57’16”.

7.- Yazeed al Rajhi (Arabia Saudita), Mini, 39h.09’10”.

8.- Francisco López (Chile), Can-Am), 42h.19’05”.

9.- Boris Garafulic (Chile), Mini, 42h.36’12”.

10.- Giniel de Villiers (Sudáfrica), Toyota, 42h.37’30”.